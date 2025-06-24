تسجيل “الصابون النابلسي” و"الكوفية" على قائمة التراث وتنفيذ مشروع “النشر الرقمي” أهم إنجازات الثقافة الفلسطينية

أصدر مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني تقريرًا يُلخّص أهم إسهامات وزارة الثقافة الفلسطينية خلال الفترة ما بين (إبريل 2024 - إبريل 2025)، وهي الفترة التي شهدت إنجازات قوية من عدة نواحي أبرزها حماية التراث، ودعم المشهد الثقافي والإبداعي، وتعزيز الحضور الفلسطيني في الساحة الدولية.



حماية التراث الثقافي

وبحسب التقرير، استطاعت الثقافة الفلسطينية في تسجيل “الصابون النابلسي” على قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، كما تم إدراج “الكوفية الفلسطينية ”على قائمة التراث اللامادي لدى منظمة الإيسيسكو.

كما شهد العام الماضي إحياء يوم التراث الفلسطيني في كافة محافظات الأراضي المحتلة، إلى جانب الاحتفاء بيوم التطريز الفلسطيني.

تدخلات في قطاع غزة

كذلك اطلقت الثقافة الفلسطينية دورة دعم خاصة للمبادرات الفردية في قطاع غزة، تم خلالها دعم 20 مشروعًا ثقافيًا وفنيًا، كما وثّقت الوزارة الخسائر التي تكبّدها القطاع الثقافي، وطوّرت نماذج لحصر الأضرار في المحافظات الجنوبية.



تعزيز الثقافة الوطنية والقراءة

وأحيت الثقافة الفلسطينية يوم القراءة الوطني في جميع المحافظات، ونظّمت أنشطة خاصة بذوي الإعاقة ضمن جهود الدمج الثقافي الشامل، كما تم تنظيم ملتقى فلسطين للقصة العربية وملتقى فلسطين للرواية العربية، وتوزيع أكثر من 10 آلاف كتاب من إصدارات الوزارة على المكتبات العامة والمدارس.

أما من ناحية الجوائز الأدبية والمبادرات الإبداعية فقد منحت وزارة الثقافة مجموعة من الجوائز لدعم الكتّاب والمبدعين، من أبرزها:

• جائزة غسان كنفاني للرواية العربية

• مسابقة نجاتي صدقي في القصة القصيرة

•تنظيم ملتقى فلسطين للقصة العربية وملتقى فلسطين للرواية العربية

إلى جانب ذلك، شاركت فلسطين في معارض ومنتديات دولية للكتاب، ووقّعت اتفاقيات تعاون ثقافي مع عدد من الدول.



أنشطة فنية ومعارض إبداعية

كذلك نظّمت الوزارة خمسة معارض فنية شملت لوحات تشكيلية وصور فوتوغرافية، إلى جانب عروض سينمائية متنوعة،كما أقامت جدارية تكريمية للشاعر سميح القاسم بالتعاون مع بلدية البيرة، في خطوة لتكريم الرموز الثقافية الوطنية.



تطوير رقمي في مجال النشر

وفى خطوة هامة أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية خلال العام الماضي مشروع “النشر الرقمي”، والذي ساهم في إصدار مجموعة من الكتب القيمة وتوسيع الوصول إلى الإنتاج الثقافي الفلسطيني.

كما حققت الأفلام الفلسطينية إنجازات لافتة، بحصولها على جوائز مرموقة في مهرجانات سينمائية دولية، عاكسةً معاناة وصمود الشعب الفلسطيني، ومقدّمة روايته من خلال الفن.



دعم الحرف اليدوية والصناعات التقليدية

ونظّمت الوزارة 35 دورة تدريبية في مجال الحرف اليدوية، استفاد منها أكثر من 240 عاملًا وعاملة.

كما شاركت الوزارة في تنظيم مهرجان القدس السينمائي الدولي، وقدّمت عروضًا في ذكرى النكبة بالتعاون مع مؤسسات محلية.

الأنشطة في المحافظات والعلاقات الدولية

نفّذت الوزارة مئات الأنشطة الثقافية في مختلف المحافظات، وبدأت الاستعدادات للاحتفال بمدينة الخليل عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2026، وكرّمت 6 رموز ثقافية من القدس في مجالي المسرح والفن.

وعلى الصعيد الدولي، عملت الثقافة الفلسطينية على تعزيز علاقاتها الثقافية عربيًا ودوليًا، إلى جانب تنسيق لقاءات مع القطاع الخاص لتعزيز المسؤولية المجتمعية في دعم العمل الثقافي.



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