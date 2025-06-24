قمة مصر للأفضل تكرم لبنى هلال بجائزة "الإنجاز مدى الحياة" لأقوى القيادات النسائية تأثيرًا

كرم منتدى الخمسين سيدة الأكثر في مصر، والذي يعقد ضمن فعاليات قمة مصر للأفضل، لبنى هلال، رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات وأحد القيادات النسائية البارزة في القطاع المصرفي، وذلك بمنحها جائزة "الإنجاز مدى الحياة".

اول جائزة من نوعها

تعد الجائزة أول جائزة من نوعها يمنحها المنتدى لقيادة نسائية مؤثرة، وذلك تقديرًا لجهودها الكبيرة في مختلف المجالات التنموية، وإرثها العملي والإنساني، الذي وصفه المنتدى بأنه أرث ترك بصمة لا تمحى ألهمت الكثيرات وأسست لمساحة جديدة من نجاحات المرأة المصرية.



يأتي هذا التكريم احتفاءً بالجهود الوطنية التي بذلتها لبنى هلال على مدار حياتها المهنية الاستثنائية لدعم الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة، وتقديرًا لمسيرتها المتميزة والقيادة الحقيقية التي أظهرتها خلال سنوات عملها، ما يعد استكمالاُ لدور المرأة المصرية البارز في رسم ملامح التاريخ والمستقبل للأمة المصرية.

وتشغل لبنى هلال حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب، وكذلك رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بلندن، وشركة سيتي إيدج، وفي الوقت ذاته تواصل دعمها لمنظمات المجتمع المدني المعنية بتمكين المرأة وتحقيق الاستقلال المالي. وطوال مسيرتها المهنية، كرّست وقتها لتوجيه القيادات الشابة من النساء ولم تتخل عن هذا الالتزام حتى اليوم.

ثانى أقوى امرأة فى الشرق الأوسط



جدير بالذكر أن مجلة فوربس الشرق الأوسط كانت قد اختارتها كثاني أقوى امرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قائمتها السنوية لعامين متتالين، وثالث أقوى امرأة مؤثرة في الإدارة الحكومية في الشرق الأوسط.

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