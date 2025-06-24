لخطورتها الداهمة، إخلاء 8 منازل بحي السيدة زينب (صور)

أخلت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف مهران رئيس الحي، ما يقرب من 8 منازل لخطورتها الداهمة، وذلك بالتنسيق مع قسم شرطة السيدة زينب وقائد شرطة المرافق بالحي ومدير الإدارة الهندسية ومهندسي الحي.



إخلاء البيوت ذات الخطورة الداهمة

وتم غلق وتشميع عدد من عقارات الخطورة الداهمة وإخلاء العقارات من السكان دون المنقولات للعقارات الآتية: "٦ حارة جودة، ١ حارة جودة، ٧٦ شارع مهدلى، ٥٣ بن يزيد، ٥١ بن يزيد، ٥ شارع السلخانة، ٥ حارة النعمانى، ٣ حارة الفراشين من بيرم التونسي".

وناشد حي السيدة زينب المواطنين بسرعة إخلاء العقارات والإبلاغ عن أي شروخ أو تصدعات أو مشكلة تحدث بالعقار، مع التأكيد والتشديد والاهتمام بالصيانة الدورية لوسائل الصرف الصحي الداخلية والخارجية وأي أعمال تتم بالعقارات الغرض منها صيانة العقار أو أعمال تشطيبات.

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