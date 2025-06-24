موعد ومكان عزاء والد الفنان تامر عبد المنعم

كشف الفنان تامر عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن موعد ومكان إقامة عزاء والده الراحل الكاتب محمد عبد المنعم، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

موعد ومكان عزاء والد تامر عبد المنعم

وكتب تامر عبد المنعم قائلا: “عزاء المغفور له والدي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم يوم الخميس بمسجد عمر مكرم”.

الكاتب الراحل محمد عبد المنعم

وكانت جنازة الكاتب الراحل محمد عبد المنعم قد شيعت من مسجد عمر مكرم عقب صلاة الظهر، حيث رحل الكاتب الكبير عن عالمنا صباح اليوم، بعد معاناة كبيرة مع المرض.

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