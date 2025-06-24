خالد جلال ناعيا الكاتب محمد عبد المنعم: الصحافة المصرية فقدت أحد روادها

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، الذى رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد أن ترك بصماته فى عالم الصحافة، التى تعد نبراسا للأجيال الشابة من الصحفيين والكتاب.

خالد جلال ينعي محمد عبد المنعم

وقال جلال: إن الصحافة المصرية فقدت أحد روادها، الذين أثروا عالم الصحافة بالعديد من المقالات والكتابات، وقدم خالص عزائه لنجله الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، ولأسرته ومحبيه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.

شغل الكاتب محمد عبد المنعم مناصب صحفية هامة، من بينها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، كما شغل منصب رئيس القسم العسكري بجريدة الأهرام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.