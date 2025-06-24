رئيس التخطيط القومي: الصراعات تعرقل النمو.. والاستقرار حجر الزاوية لأي سياسات اقتصادية

حذر الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، من التأثيرات السلبية الكبيرة للأزمات الجيوسياسية والحروب وعدم الاستقرار الأمني أو السياسي، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي، على مؤشرات النمو الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين.

تعطيل سلاسل الإمداد العالمية

وأوضح العربي، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن هذه الاضطرابات تتسبب في تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وتعطيل حركة التجارة، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية والطاقة، مما ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

تنفيذ الرؤى والخطط التنموية

وشدد رئيس المعهد على أن الاستقرار هو حجر الأساس الذي لا يمكن تطبيق أي سياسات تنموية أو اقتصادية أو حتى سياسات الابتكار بدونه.

وأكد أن نجاح هذه الأجندات التنموية جميعها مرهون بوجود مناخ آمن ومستقر يسمح بتنفيذ الرؤى والخطط التنموية بكفاءة.

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