رئيس معهد التخطيط: الابتكار مرهون بالمزيد من الإنفاق على البحث العلمي

قال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، إن المؤتمر الدولي السنوي للمعهد، يناقش قضية الابتكار والتنمية المستدامة، مؤكدا أنها من أبرز أهداف الشراكات الاستراتيجية، والتي يأتي من أبرزها الشراكة مع كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا.

قضية الابتكار والبحث العلمي

وأضاف العربي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، أن قضية الابتكار محورية، ومرهونة بالمزيد من الإنفاق على البحث العلمي، وتوفير مناخ ملائم للابتكار بشكل مستدام، مؤكدا أنه الأساس لأي نمو اقتصادي مستدام.

سبل الابتكار والتنمية المستدامة

وأشار إلى تعاظم قيمة الابتكار في الاقتصاد بشكل كبير، وهي الرسالة التي تتبناها الدولة لدعم الابتكار بشكل مستدام، مشيرًا إلى أننا نستهدف من خلال المشاركات العالمية، في تطوير كافة سبل الابتكار والتنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

يشارك في المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة من متخذي القرار وصانعي السياسات، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.

4 محاور رئيسية للمؤتمر

وتناقش جلسات المؤتمر أربعة محاور رئيسية، تتمثل في المحور الأول والمتعلق بتقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، فيما يناقش المحور الثاني توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ويركز المحور الثالث على التطبيقات الوطنية الابتكارية لدعم التنمية المستدامة، ويتناول المحور الرابع الخبرات والممارسات الدولية في مجال حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.

وتتناول الأوراق البحثية التي ستقدم خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر وحلقاته النقاشية مجموعة من الموضوعات والقضايا حول الأبعاد التنموية والتجارب الدولية للبحث العلمي والابتكار، وتحديات بيئة الأعمال المؤثرة على أدوار شركات التكنولوجيا الناشئة الوطنية في دعم الابتكار وريادة الأعمال، والخبرات الدولية في توظيف وحوكمة التقنيات الناشئة لدعم منظومات الابتكار المستدام، ودور الابتكار الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في مصر: دراسة استكشافية، والابتكار الغذائي في مواجهة تحديات تغير المناخ، والابتكار الأخضر في مصر: آفاق التمويل والتطبيق لتحقيق التنمية المستدامة، وتشريعات الذكاء الاصطناعي كأداة لتحفيز الابتكار في الاقتصاد الأخضر: إطار قانوني لتحقيق التنمية المستدامة.

كما تتناول الأوراق البحثية لليوم الثاني للمؤتمر السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي في ضوء مؤشرات الحوكمة العامة الجديدة: رؤية تحليلية نقدية، والابتكار تنمية رأس المال البشرى والمعرفي لدعم الابتكار في مصر، والابتكار الاجتماعي وحل معضلة التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في الزراعة في مصر: الفرص والحدود، والتمويل التنافسي لدعم البحث والابتكار: دور هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر، ودور الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وتطبيقات الأعمال الابتكارية الوطنية في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الابتكار المسئول عن طريق المختبرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي – تجارب إقليمية ودولية، وتوظيف التقنيات البازغة لتطوير نماذج أعمال الابتكار المسئول في مصر، والكشف عن تأثير الابتكار على التنمية الصناعية المستدامة في مصر، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية، وآليات تمويل المناخ المبتكرة في مصر: تسخير التكنولوجيا والشراكات لتحقيق التنمية المستدامة.

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