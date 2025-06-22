إنجاز علمي بارز، القوات المسلحة تدعم أول تحليل جينوم بشري كامل بأيدٍ مصرية

في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة البحث العلمى وتعزيز أوجه التعاون مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية، تمكن مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة من تحقيق إنجاز علمى بارز، تمثل في النشر الدولي لأول دراسة بحثية مصرية كاملة في مجال الدراسات الجينومية على أحد الأمراض النادرة التي تصيب الكُلى، وقد تؤدي إلى الفشل الكلوي، وذلك في أعلى دوريات الدراسات الجينية (الجينات البشرية) الدولية الصادرة عن دار نشر "سبرينجر العالمية".

وتعد هذه الدراسة هى الأولى من نوعها فى مصر والثانية على مستوى العالم لعمل تسلسل جينوم بشري كامل فى الأمراض المناعية، وتم تنفيذ هذه الدراسة داخل مصر على أيدي فريق العمل الخاص بمركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالتعاون مع جامعة القاهرة من خلال استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعى.

ويعتبر هذا الإنجاز خطوة محورية نحو تطوير البحث العلمى فى مجال الطب التشخيصى والدقيق والدراسات الجينومية، حيث قاد مركز البحوث الطبية والطب التجديدي تحالفًا علميًّا لتنفيذ مشروع (الجينوم المرجعى للمصريين وقدماء المصريين)، والذي يُعد من المشاريع الطموحة على المستويين الدولى والإقليمى.

رؤية مصر الإستراتيجية فى الاعتماد على قدراتها العلمية

جدير بالذكر أن المركز يضم أحدث معمل جينوم فى مصر، بالإضافة إلى أكبر بنك حيوي أوتوماتيكي في مصر وأفريقيا، وهو ما يضعه فى مصاف المؤسسات العالمية المتقدمة فى هذا المجال.

وقد أثمر هذا التقدم عن نشر العديد من الأبحاث فى كبرى الدوريات العلمية المُعتمدة، بما يعكس حجم العمل والجهد المبذول فى تطوير البنية التحتية للبحث العلمى فى مصر.

يأتى هذا الإنجاز ليعكس رؤية مصر الإستراتيجية فى الاعتماد على قدراتها العلمية الوطنية وتعزيز مكانتها فى مجال علوم الجينوم والطب الدقيق.

التقارير النهائية لمشروع الجينوم الرياضى

وفى سياق متصل، شارك مركز البحوث الطبية والطب التجديدي فى المؤتمر العلمي الأول ( CODE YOUR SPORTS POTENTIAL) لتسليم التقارير النهائية لمشروع الجينوم الرياضى وإطلاق المرحلة الجديدة من إختبار الجين الرياضي (NEXT-GENE)، والذي يأتي استمرارًا لحرص القوات المسلحة على تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ مشروع علمى رائد يعزز من مكانة مصر فى مجالات الطب الرياضى والبحث الجيني.

وخلال المؤتمر، أكد اللواء طبيب محمد عبد السلام الجوهري مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، أن المشروع يُجسّد الدور الرائد للقوات المسلحة فى دعم المبادرات القومية الكبرى، وخاصة فى هذا المشروع الذي يأتى تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية لدعم التنمية البشرية وتحقيق التميز الرياضي من خلال تحقيق التكامل بين الجهات البحثية والعلمية في الدولة.

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