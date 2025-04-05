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ثقافة وفنون

ماندو العدل يحتفي بتصدر مسلسل الغاوي قائمة الأكثر مشاهدة

ماندو العدل، فيتو
ماندو العدل، فيتو

احتفى المخرج محمد جمال العدل (ماندو العدل) بتصدر مسلسله الغاوي قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصتي يانجو بلاي وواتش ات.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “1 Yango play , Watch it”.

مسلسل الغاوي 

تشمل القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الغاوي كوكبة من النجوم في مقدمتهم؛ أحمد مكي وعائشة بن أحمد وأحمد بدير وعمرو عبد الجليل وأحمد كمال.

كما يشارك كل من؛ محمد لطفي كرم جابر وتامر شلتوت وولاء الشريف وهاجر عفيفي ومغني الراب أب يوسف والمغني الشعبي كزبرة.

مسلسل الغاوي من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج محمد العدل.

ومسلسل الغاوى ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة،ويجسد الفنان أحمد مكي خلال الأحداث شخصية تدعى شمس ناصر العدوي، وهو يغوي تربية الحمام ويتمتع بمهارة كبيرة في تدريبه، حيث تربى وسط أهل الحارة داخل حي الجمالية، وترك تعليمه ليتعلم صنعة.

وتبدأ بعدها مرحلة جديدة في حياة شمس بتورطه في دائرة صراع لا تنتهي حين يفقد أحد أصدقاؤه الذي مات قهرا بعدما قضى عقوبة بالسجن.

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مسلسل الغاوي ماندو العدل أبطال مسلسل الغاوي أحمد مكي الفنان احمد مكي عائشة بن أحمد محمد العدل

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