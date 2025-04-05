ماندو العدل يحتفي بتصدر مسلسل الغاوي قائمة الأكثر مشاهدة

احتفى المخرج محمد جمال العدل (ماندو العدل) بتصدر مسلسله الغاوي قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصتي يانجو بلاي وواتش ات.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “1 Yango play , Watch it”.

مسلسل الغاوي

تشمل القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الغاوي كوكبة من النجوم في مقدمتهم؛ أحمد مكي وعائشة بن أحمد وأحمد بدير وعمرو عبد الجليل وأحمد كمال.

كما يشارك كل من؛ محمد لطفي كرم جابر وتامر شلتوت وولاء الشريف وهاجر عفيفي ومغني الراب أب يوسف والمغني الشعبي كزبرة.

مسلسل الغاوي من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج محمد العدل.

ومسلسل الغاوى ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة،ويجسد الفنان أحمد مكي خلال الأحداث شخصية تدعى شمس ناصر العدوي، وهو يغوي تربية الحمام ويتمتع بمهارة كبيرة في تدريبه، حيث تربى وسط أهل الحارة داخل حي الجمالية، وترك تعليمه ليتعلم صنعة.

وتبدأ بعدها مرحلة جديدة في حياة شمس بتورطه في دائرة صراع لا تنتهي حين يفقد أحد أصدقاؤه الذي مات قهرا بعدما قضى عقوبة بالسجن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.