الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

5 يوليو أولى جلسات محاكمة 6 عاطلين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في الزيتون

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

حددت محكمة جنايات القاهرة 5 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 6 عاطلين لاتهامهم بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة الزيتون.

وكان  قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة تلقى معلومات تفيد بقيام 6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية

كما اعترفوا بالحفر أسفل منزل أحدهم بمنطقة الزيتون معتقدين أنه يحتوي على مقبرة أثرية واتفقوا عقب استخراجها علي بيعها عبر الإنترنت لشخص خارج مصر ثم تقسيم المبالغ المالية بالتساوي بينهم.

وأضافوا أنهم عقب حفرهم لم يجدوا شيئا سوى مياه وتراب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار قسم شرطة الزيتون أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار في عين شمس

اليوم، محاكمة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار بعين شمس

إحالة 6 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في الزيتون للمحاكمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

المتهمة بدهس أسرة بالتجمع الخامس أمام النيابة: مستعدة لدفع الدية

ترامب: على إسرائيل إعادة طياريها فورًا وعدم انتهاك سيادة إيران

عقب الهجوم الإيراني على قاعدة العديد، رسالة قوية من السيسي لأمير قطر

آس الإسبانية: وداع مرير للأهلي من مونديال الأندية بعد مباراة مجنونة ضد بورتو

استشاري كلى يحذر: "ترند الكتافاست" قد يقودك إلى الغسيل الكلوي

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم 24 يونيو 2025

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

ضربة قوية للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حدث قبل الهجرة النبوية.. مناظرة جعفر بن أبي طالب والنجاشي عن النبي

تفسير حلم سقوط البيت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
أكسيوس: نتنياهو أبلغ ترامب بأنه لا يستطيع إلغاء الهجوم على إيران