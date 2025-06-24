5 يوليو أولى جلسات محاكمة 6 عاطلين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في الزيتون

حددت محكمة جنايات القاهرة 5 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 6 عاطلين لاتهامهم بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة الزيتون.

وكان قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة تلقى معلومات تفيد بقيام 6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية

كما اعترفوا بالحفر أسفل منزل أحدهم بمنطقة الزيتون معتقدين أنه يحتوي على مقبرة أثرية واتفقوا عقب استخراجها علي بيعها عبر الإنترنت لشخص خارج مصر ثم تقسيم المبالغ المالية بالتساوي بينهم.

وأضافوا أنهم عقب حفرهم لم يجدوا شيئا سوى مياه وتراب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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