خبير قانون دولي يكشف الفرق بين الهدنة ووقف إطلاق النار

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي: إن إعلان ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران لقي ترحيب الكثيرون بهذا الإعلان كخطوة لمنع اتساع صراع كان يمكن أن يدمر المنطقة، فإن القانون الدولي الإنساني يميز بوضوح بين أنواع الاتفاقيات التي تنهي النزاعات المسلحة، وهو تمييز بالغ الأهمية لفهم ما إذا كانت هذه "نهاية للحرب" بالفعل أم مجرد تعليق للعمليات العسكرية.

الفرق بين وقف اطلاق النار والهدنة

واكد سلامة لـ فيتو أنه من الضروري التمييز بين وقف إطلاق النار، والهدنة، ومعاهدة السلام. فوفقًا للقانون الدولي الإنساني، يمثل وقف إطلاق النار (Ceasefire) اتفاقًا مؤقتًا بين الأطراف المتحاربة لوقف الأعمال العدائية لفترة محددة، غالبًا لأغراض إنسانية أو لتسهيل المفاوضات.

على سبيل المثال، قد يتم الاتفاق على وقف إطلاق نار للسماح بإجلاء الجرحى أو إدخال المساعدات.

الهدنة فهي اتفاق رسمي أكثر، يهدف إلى تعليق جميع العمليات العسكرية لفترة غير محددة

وواصل حديثة قائلا: أما الهدنة فهي اتفاق رسمي أكثر، يهدف إلى تعليق جميع العمليات العسكرية لفترة غير محددة أو حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية دائمة. مثال على ذلك هو هدنة الحرب الكورية عام 1953، التي لا تزال قائمة حتى اليوم ولم تتبعها معاهدة سلام رسمية وكلا الاتفاقين ينهيان الأعمال العدائية العسكرية، لكنهما لا ينهيان حالة الحرب القانونية بين الدول.

معاهدة السلام هي وثيقة قانونية دولية شاملة، تنهي رسميًا حالة الحرب بين الدول المتحاربة.

وتابع على النقيض، فإن معاهدة السلام هي وثيقة قانونية دولية شاملة، تنهي رسميًا حالة الحرب بين الدول المتحاربة.

وتتضمن معاهدة السلام عادةً بنودًا تتعلق بالحدود، التعويضات، تبادل الأسرى، وإعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مثال بارز على ذلك هو معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، التي وضعت نهاية رسمية لحالة الحرب بين البلدين وبناءً عليه، فإن إعلان ترامب عن "وقف كامل لإطلاق النار" يعني، من منظور القانون الدولي، إنهاء للعمليات العسكرية وليس بالضرورة نهاية لحالة الحرب بين إسرائيل وإيران.

وأضاف فالحرب لا تنتهي قانونًا إلا بمعاهدة سلام شاملة تعترف بها الأطراف وتلتزم بها. قد يكون هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو تخفيف التوتر ومنع المزيد من التصعيد، ولكنه يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالية استئناف الأعمال العدائية ما لم يتم استكماله بمفاوضات تؤدي إلى معاهدة سلام دائمة.

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