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اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 24-6-2025

اسعار الذهب فى الامارات
اسعار الذهب فى الامارات

شهد سعر جرام الذهب في الإمارات استقرارا بتعاملات مساء اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، خلال حركة البيع والشراء بالسوق الإماراتية. 

 

سعر جرام الذهب في الإمارات

  • عيار 24: 400 درهم إماراتي - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.
  • عيار 21: 355 درهما إماراتيا –  يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.
  • عيار 18: 304 دراهم إماراتية –  يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

تراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين تقريبًا اليوم الثلاثاء بعدما دخول اتفاق وقف إطلاق النار  بين إيران وإسرائيل  حيز التنفيذ الساعة الرابعة فجر اليوم، مما قلص الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 3349.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 3364.20 دولار.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسط في الاتفاق أمس الإثنين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما كان فريقه يتواصل مع المسؤولين الإيرانيين.

 

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