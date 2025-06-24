الثلاثاء 24 يونيو 2025
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محافظات

مصرع سيدة في انقلاب توك توك بقنا

فيتو
فيتو

لقيت سيدة مصرعها، إثر وقوع حادث انقلاب توك توك، في قرية القرية مركز نقادة، غرب محافظة قنا، وتم نقل الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب توك توك في قرية القرية مركز نقادة.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة مقيمة في القرية إثر حادث انقلاب توك توك، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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