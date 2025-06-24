آخر تحديث لإيرادات فيلم "في عز الضهر" لـ مينا مسعود بالسينمات

احتل فيلم “في عز الضهر” بطولة النجم العالمي مينا مسعود، أمس الإثنين، المركز الثالث في إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصري، وذلك بعد كل من فيلم “المشروع x” وفيلم “ريستارت”.

إيرادات فيلم في عز الضهر أمس

وبلغت إجمالي إيرادات فيلم “في عز الضهر” أمس 340 ألفا و658 جنيه.

قصة فيلم في عز الضهر

و يتناول الفيلم قصة شاب مصري يدخل عالم المافيا الدولية ويصبح أصغر عضو مافيا دولي، ويُكلف بمهمة خطيرة على الأراضي المصرية، فتتشابك الأحداث ويجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.

أبطال فيلم في عز الضهر

الفيلم من إخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم المصريين والعرب، من بينهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ساندرا ديفا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، أحمد جمال سعيد، أحمد علي، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من ضيوف الشرف.

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