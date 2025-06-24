الثلاثاء 24 يونيو 2025
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محافظات

محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.81%

نتيجة الاعدادية
نتيجة الاعدادية

 

 

اعتمد عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، منذ قليل، نتيجة االشهادة الإعدادية  بنسبة نجاح بلغت 78.81%، وبحضور الدكتور صفوت جارح، وكيل  تعليم المحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

وهنأ محافظ الأقصر أوائل الشهادة الاعدادية وأعلن تنظيم احتفالية الأسبوع المقبل تكريما لـ37 طالبًا وطالبة لحصولهم على الدرجات النهائية، تقديرًا لجهودهم وتميزهم في الدراسة.

وأكد وكيل تعليم الاقصر علي أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية الذين أدوا الامتحانات بلغوا 17331 طالبًا وطالبة، نجح منهم 13658 طالبًا.

 

 

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