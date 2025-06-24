الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يكشف آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي

نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك رتوشًا بسيطة جدًا تفصل النادي عن الإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد.

وأكد المصدر أن الإدارة أنهت الاتفاق على معظم بنود التعاقد، وسيتم الإعلان الرسمي عن اسم المدرب خلال هذا الأسبوع، في إطار خطة النادي للاستعداد للموسم الجديد بشكل مبكر ومنظم.

على جانب آخر، بدأت إدارة نادي الزمالك التحرك من أجل تسويق لاعب الفريق الشاب أحمد الجفالي، صانع الألعاب التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحثًا عن عرض مناسب في الدوري التونسي.

نية لإعارة اللاعب لا بيعه

وأكد مصدر داخل الزمالك أن الاتجاه الأقرب داخل لجنة الكرة هو تسويق اللاعب على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، وذلك من أجل منحه فرصة المشاركة بانتظام واكتساب المزيد من الخبرات في أحد أندية الدوري التونسي، تمهيدًا لعودته مستقبلًا.

اللاعب خارج الحسابات الفنية حاليًّا

وأوضح المصدر أن أحمد الجفالي لا يدخل ضمن خطط الجهاز الفني في الوقت الحالي بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه، وهو ما دفع الإدارة للبحث عن فرصة لعب حقيقية له خارج النادي، بدلًا من بقائه على مقاعد البدلاء.

ترحيب اللاعب بالفكرة

وأبدى اللاعب موافقة مبدئية على فكرة الخروج للإعارة، خاصة في حال تلقي عرض من نادٍ تونسي يضمن له المشاركة بانتظام، وهو ما اعتبره خطوة مهمة في مسيرته.

خطة الزمالك لتأهيل المواهب

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إدارة نادي الزمالك لتأهيل عدد من اللاعبين الشباب فنيًا وبدنيًا من خلال الإعارات، تمهيدًا للاعتماد عليهم مستقبلًا بعد اكتسابهم خبرات اللعب التنافسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الجفالي صانع الألعاب التونسي أحمد الجفالي ادي الزمالك ادارة نادي الزمالك الانتقالات الصيفية الحالية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

مواد متعلقة

صلاح مصدق يخطر الزمالك بهذا الأمر

قرار قضائي جديد في واقعة إثبات نسب طفل للاعب الزمالك السابق إسلام جابر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

المتهمة بدهس أسرة بالتجمع الخامس أمام النيابة: مستعدة لدفع الدية

آس الإسبانية: وداع مرير للأهلي من مونديال الأندية بعد مباراة مجنونة ضد بورتو

الكرملين: كثيرون يريدون استغلال الوضع بالشرق الأوسط لإفساد العلاقات بين موسكو وطهران

بعد الهجوم على قاعدة العديد، قطر تستدعي السفير الإيراني (صور)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

ضربة قوية للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

الفلسطيني الذي دمر بورتو، سبورت الإسبانية: الهاتريك المثالي لوسام أبو علي لن ينسى

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم 24 يونيو 2025

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

ضربة قوية للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-6-2025

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حدث قبل الهجرة النبوية.. مناظرة جعفر بن أبي طالب والنجاشي عن النبي

تفسير حلم سقوط البيت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

المزيد
الجريدة الرسمية