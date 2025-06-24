المشاط: الدولة تضع الابتكار في صميم رؤيتها الوطنية للتنمية المستدامة

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن الدولة المصرية تضع الابتكار في صميم رؤيتها الوطنية وتعمل على تهيئة البيئة الممكنة لها من خلال تشجيع الاستثمار في البحث العلمي، والعمل الجاد على تعزيز الشركات الناشئة وكذلك تعميق التحول الرقمي فضلا عن تمكين مراكز الفكر والمؤسسات منها معهد التخطيط القومي بما يمكن من تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو الشامل.

الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة

وأشارت المشاط، في كلمة مسجلة خلال المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، إلى أن الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة وصلت إلى 4 تريليون دولار سنويا، مضيفة أن هناك أهمية لتطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كأحد أدوات الابتكار التي يمكن أن تساهم في تقليب الفجوة بالتنمية المستدامة.

وأكدت، أن محفظة التمويل الإنمائي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى تتضمن أكثر من ٣٢ مشروع في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي بقيمة إجمالية تجاوزت مليار دولار بمشاركة نحو ٢٤ جهة مستفيدة مع ١٤ شريك تنمية بما يمثل ٤% من محفظة التعاون الإنمائي الرسمي، مشيرة إلى دور الوزارة في تعزيز السياسات الابتكارية ورفع كفاءة الموارد البشرية في مجال الابتكار، بما يتماشى على ما نص عليه قانون التخطيط العام بالتزام الدولة بتشجيع الابتكار بمختلف مراحل وضع وتنفيذ السياسات والخطط التنموية.

المنظومة الوطنية للابتكار المستدام

وفي سياق متصل أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن المؤتمر الدولي السنوي لهذا العام يستهدف توصيف الوضع الراهن للابتكار وعلاقته بالتنمية المستدامة في مصر، من خلال تقييم الأدوار الرئيسية ذات الصلة بنشر وتوطين الابتكار وتشخيص أبرز التحديات التي تواجه تطوير المنظومة الوطنية للابتكار المستدام، وكذلك تحليل أهم الخبرات والممارسات العالمية والإقليمية لتوطين الابتكار، بما يدعم استخلاص وطرح سياسات وأطر وتوجهات لدعم حوكمة واستدامة وكفاءة المنظومة الوطنية للابتكار في مصر.

وأكد العربي على الدور المحوري للمعهد كمركز فكر وطني تنموي رائد ومتميز، وهو يخطو إلى احتفاله بمرور ٦٥ عاما على إنشاءه في تناول قضايا التنمية ذات الأولوية وذات التأثير الاستراتيجي والمستقبلي على كافة جوانب جودة الحياة في وطننا الكريم وبالتعاون الوثيق مع كافة الشركاء من داخل وخارج الوطن.

ومن جانبه أعرب الدكتور ويليم إيميكي الأستاذ بجامعة كولومبيا عن فخره واعتزازه بالتعاون مع معهد التخطيط القومي والشراكة التي تتم بين الجانبين وتقديره العميق لدور معهد التخطيط القومي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، متطلعا الى مزيد من العلاقات الثنائية والحيوية ومتعددة الجوانب بما يتيح التكيف مع الفرص والتحديات التي يتسم بها عالمنا المتغير.

وجاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان " الابتكار والتنمية المستدامة " المزمع انعقاده على مدار يومين 24 - 25 يونيو 2025.

ويأتي ذلك بحضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة من متخذي القرار وصانعي السياسات، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.

وتناقش جلسات المؤتمر أربعة محاور رئيسية: تتمثل في المحور الأول والمتعلق بتقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، فيما يناقش المحور الثاني توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ويركز المحور الثالث على التطبيقات الوطنية الابتكارية لدعم التنمية المستدامة، ويتناول المحور الرابع الخبرات والممارسات الدولية في مجال حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.

وتتناول الأوراق البحثية التي ستقدم خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر وحلقاته النقاشية مجموعة من الموضوعات والقضايا حول الأبعاد التنموية والتجارب الدولية للبحث العلمي والابتكار، وتحديات بيئة الأعمال المؤثرة على أدوار شركات التكنولوجيا الناشئة الوطنية في دعم الابتكار وريادة الأعمال، والخبرات الدولية في توظيف وحوكمة التقنيات الناشئة لدعم منظومات الابتكار المستدام، ودور الابتكار الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في مصر: دراسة استكشافية، والابتكار الغذائي في مواجهة تحديات تغير المناخ، والابتكار الأخضر في مصر: آفاق التمويل والتطبيق لتحقيق التنمية المستدامة، وتشريعات الذكاء الاصطناعي كأداة لتحفيز الابتكار في الاقتصاد الأخضر: إطار قانوني لتحقيق التنمية المستدامة.

كما تتناول الأوراق البحثية لليوم الثاني للمؤتمر السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي في ضوء مؤشرات الحوكمة العامة الجديدة: رؤية تحليلية نقدية، والابتكار تنمية رأس المال البشرى والمعرفي لدعم الابتكار في مصر، والابتكار الاجتماعي وحل معضلة التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في الزراعة في مصر: الفرص والحدود، والتمويل التنافسي لدعم البحث والابتكار: دور هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر، ودور الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وتطبيقات الأعمال الابتكارية الوطنية في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الابتكار المسئول عن طريق المختبرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي – تجارب إقليمية ودولية، وتوظيف التقنيات البازغة لتطوير نماذج أعمال الابتكار المسئول في مصر، والكشف عن تأثير الابتكار على التنمية الصناعية المستدامة في مصر، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية، وآليات تمويل المناخ المبتكرة في مصر: تسخير التكنولوجيا والشراكات لتحقيق التنمية المستدامة.

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