المشاط: الابتكار أصبح من الضرورة الملحة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن معهد التخطيط القومي يقوم بجهد كبير في منظومة التخطيط الاستراتيجية، بالإضافة إلى الشركاء في جامعة كولومبيا التي تثري النقاش الفعال حول سبل دمج الابتكار في منظومة التنمية المستدامة.

المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي

وأضافت المشاط، في كلمة مسجلة خلال المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، أنه في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم بشكل مستمر، فإن الابتكار لم يعد من الكماليات، بل أصبح من الضرورة الملحة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

تحقيق التنمية المستدامة

وأكدت أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب وجود مؤسسات تعمل بكفاءة وتتبني استراتيجيات استشرافية قادرة على التجاوب مع التحديات، وتحويلها إلى فرص تفتح آفاقا واسعة للمستقبل.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك العديد من الدول تواجه تحديات مستمرة نتيجة عدم تحقيق التوازن بين تحقيق الابتكار من ناحية، والنمو الاقتصادي من ناحية أخرى، مما يعرقل وجودها في مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.

وجاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة" المزمع انعقاده على مدار يومين 24 - 25 يونيو 2025.

يأتي ذلك بحضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة من متخذي القرار وصانعي السياسات، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.

وتناقش جلسات المؤتمر أربعة محاور رئيسية: تتمثل في المحور الأول والمتعلق بتقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، فيما يناقش المحور الثاني توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ويركز المحور الثالث على التطبيقات الوطنية الابتكارية لدعم التنمية المستدامة، ويتناول المحور الرابع الخبرات والممارسات الدولية في مجال حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.

التجارب الدولية للبحث العلمي والابتكار

وتتناول الأوراق البحثية التي ستقدم خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر وحلقاته النقاشية مجموعة من الموضوعات والقضايا حول الأبعاد التنموية والتجارب الدولية للبحث العلمي والابتكار، وتحديات بيئة الأعمال المؤثرة على أدوار شركات التكنولوجيا الناشئة الوطنية في دعم الابتكار وريادة الأعمال، والخبرات الدولية في توظيف وحوكمة التقنيات الناشئة لدعم منظومات الابتكار المستدام، ودور الابتكار الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في مصر: دراسة استكشافية، والابتكار الغذائي في مواجهة تحديات تغير المناخ، والابتكار الأخضر في مصر: آفاق التمويل والتطبيق لتحقيق التنمية المستدامة، وتشريعات الذكاء الاصطناعي كأداة لتحفيز الابتكار في الاقتصاد الأخضر: إطار قانوني لتحقيق التنمية المستدامة.

كما تتناول الأوراق البحثية لليوم الثاني للمؤتمر السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي في ضوء مؤشرات الحوكمة العامة الجديدة: رؤية تحليلية نقدية، والابتكار تنمية رأس المال البشري والمعرفي لدعم الابتكار في مصر، والابتكار الاجتماعي وحل معضلة التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في الزراعة في مصر: الفرص والحدود، والتمويل التنافسي لدعم البحث والابتكار: دور هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر، ودور الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وتطبيقات الأعمال الابتكارية الوطنية في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الابتكار المسئول عن طريق المختبرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي – تجارب إقليمية ودولية، وتوظيف التقنيات البازغة لتطوير نماذج أعمال الابتكار المسئول في مصر، والكشف عن تأثير الابتكار على التنمية الصناعية المستدامة في مصر، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية، وآليات تمويل المناخ المبتكرة في مصر: تسخير التكنولوجيا والشراكات لتحقيق التنمية المستدامة.

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