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سياسة

وسط ترقب الدعوة للانتخابات الجديدة، موعد انتهاء عمل مجلس الشيوخ الحالي

موعد انتهاء عمل مجلس
موعد انتهاء عمل مجلس الشيوخ الحالي

أعلن  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أمس فض دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

المدة الفعلية لمجلس الشيوخ 

وبالرغم من فض دور الانعقاد إلا أن أعضاء مجلس الشيوخ، يتمتعون بالعضوية داخل المجلس حتى تاريخ 17 من شهر أكتوبر المقبل، وهي المدة الفعلية لعمر المجلس 5 سنوات، والذي بدأ أعماله في 18 أكتوبر 2020.

ترقب لانتخابات مجلس الشيوخ 

ويأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأوسط السياسية، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح، لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ الجديد.

ووفقا لما هو مستقر عليه، فإن انتخاب مجلس الشيوخ الجديد، يجب أن تتم قبل 60 يوما على الأقل من انتهاء مدة المجلس الحالي.

تعديل قانون مجلس الشيوخ

ومع بدء العد التنازلي لفتح باب الترشح لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حدد التعديل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، بعض الاشتراطات الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بمبلغ تأمين جدية الترشح.

المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ

وتنص المادة (11 / الفقرة الثانية) من قانون مجلس الشيوخ على:
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان حالة المرشح إذا كان مستقلا أو منتميًا إلى حزب سياسي

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

30 ألف جنيه مبلغ تأمين شرط الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

عدد أعضاء مجلس الشيوخ ونظام الانتخابات 

جدير بالذكر أن التعديلات الأخيرة في قانون انتخاب مجلس الشيوخ، أبقت على عدد الأعضاء بدون تعديل بواقع 300 عضوا، يتم تعيين 100 من قبل رئيس الجمهورية، بينما يتم انتخاب 200 عضوا، بواقع 100 بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة المغلقة.

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