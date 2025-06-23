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اقتصاد

المشاط تشارك في الاحتفال باليوم الأولمبي وتكرم لاعبة مصر بعد فوز منتخب السيدات بالميدالية البرونزية

تكريم الدكتورة رانيا
تكريم الدكتورة رانيا المشاط للاعبة الفائزة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بفيديو مُسجل مع البطل الأولمبي أحمد الجندي، الحاصل على ذهبية الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024، وذلك خلال الاحتفال بفعاليات «اليوم الأولمبي»، الذي نظمته اللجنة الأولمبية المصرية استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028».

 

أهمية الألعاب الأولمبية 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الألعاب الأولمبية ودورها في التقريب بين الشعوب والثقافات، مشيدة بأبطال مصر الأولمبيين الذي استطاعوا رفع علم مصر عاليًا في الدورات السابقة.

اهتمام الرئيس السيسي بدعم الأبطال الأولمبيين

وأشارت إلى الاهتمام الكبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأبطال الأولمبيين ومختلف الألعاب الرياضية، كما أن البنية التحتية المتطورة التي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية، تُسهم بشكل كبير في تمكين مصر من استضافة وتنظيم مختلف البطولات الإقليمية والعالمية.

وأضافت أن الحكومة تركز على زيادة الاستثمارات في مجال التنمية البشرية متضمنًا قطاع الشباب والرياضة، ولذلك فإن استثمارات التنمية البشرية تستحوذ على أكثر من 47% من الاستثمارات العامة في العام المالي 2025/2026.

وقدم اللاعب أحمد الجندي، رئيس لجنة اللاعبين الأولمبية وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، درع اللجنة الأولمبية المصرية، تكريمًا للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

في سياق متصل، كرّمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فرح المصري، الموظفة بالوزارة ولاعبة أول منتخب مصري للسيدات لكرة القدم العلم، بعد فوز المنتخب المصري بالميدالية البرونزية لأول بطولة إفريقية لكرم القدم العلم «Africa Flag 2025».

وهنأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنتخب المصري عقب فوزه بالميدالية البرونزية لبطولة كرم القدم العلم، متمنية لهم مزيد من التوفيق والتميز للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2028، لتحقيق المزيد من الإنجازات، والبناء على ما حققه الرياضيون المصريون المتميزون خاصة في الألعاب الفردية على مدار الدورات السابقة.

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وتعد البطولة هي الأولى من نوعها على مستوى قارة أفريقيا، حيث شارك فيها منتخبات تمثل عددًا من الدول الأفريقية، في إطار نشر اللعبة وتعزيز حضورها في المنطقة، تمهيدًا لإدراجها في المنافسات الرسمية على المستويات الإقليمية والدولية.

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