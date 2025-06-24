ارتفاع المؤشرات الخليجية واليابانية بالتزامن مع إعلان وقف الحرب بين إسرائيل وإيران

ساهم إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الساعات الاولى من اليوم وقف الحرب بين الكيان الاسرائيلى وبين ايران، فى تحقيق بعض البورصات العالمية اتجاه صعودي خاصة فى الخليج واليابان.

حققت المؤشرات الإماراتية والكويتية مكاسب قوية في مستهل جلسة التداول بنحو 2%، وذلك بعد إعلان الرئيس الامريكى التوصل الى اتفاق لوقف القتال.

وارتفع مؤشر سوق دبي بـ 2.11% مسجلا 5525.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنحو 1.36% مسجلا 9923.73 نقطة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر العام 2.05% بـ 8218.84 نقطة، وصعد مؤشر الكويت الأول 2.16% مسجلا 8883.98 نقطة، فيما سجل المؤشر الرئيسي 7173.88 نقطة بنسبة ارتفاع 1.39%.

وفي قطر، ارتفع المؤشر بحلول الساعة 9:45 بتوقيت الرياض بنحو 2.18% مسجلا 10558.26 نقطة.

"نيكاي" الياباني يرتفع

فى سياق متصل وعلى خلفية وقف اطلاق النار بين اسرائيل وايران فقد صعد المؤشر نيكاي اليابانى بنسبة 1.4% ليصل إلى 38898.68 نقطة بحلول الساعة 00:17 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.18% إلى 2793.66 نقطة.

التوصل الى وقف اطلاق النار اليوم

وقال ترامب إن "وقف إطلاق نار كامل وشامل" بين إسرائيل وإيران دخل حيز التنفيذ، في محاولة لإنهاء الصراع المستمر منذ 12 يومًا بين الجانبين، وذلك بعد لحظات من تبادل التهديدات بشن هجمات جديدة.

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