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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-6-2025

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بحركة التعاملات اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، بجميع الأعيرة، وذلك بالتزامن مع اعلان الرئيس الامريكى دونالد ترامب وقف اطلاق النار بين ايران واسرائيل والذى كان تسبب فى صعود اسعار المعدن الاصفر عالميا.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

400 ريالًات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

350 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

300 ريالًات  للبيع

اسعار الذهب اليوم، فيتو
اسعار الذهب اليوم، فيتو

تراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين تقريبًا اليوم الثلاثاء بعدما دخول اتفاق وقف إطلاق النار  بين إيران وإسرائيل  حيز التنفيذ الساعة الرابعة فجر اليوم، مما قلص الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 3349.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 3364.20 دولار.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسط في الاتفاق أمس الإثنين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما كان فريقه يتواصل مع المسؤولين الإيرانيين.

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