الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عودة 700 من عمالة الحج، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
ads

أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 532 شاحنة و324 سيارة.

 

وصول 700 راكب من عمالة خدمة الحجاج لميناء سفاجا

شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 201 شاحنة و291 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 331 شاحنة و33 سيارة. 

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر


استقبل ميناء سفاجا العبارة عمان وعلى متنها 700 راكب من عمالة خدمة الحجاج قادمة من ينبع حيث تم تقديم كافة التسهيلات لخدمة الركاب وسرعة إنهاء الإجراءات والسفينة Belagos Express بينما تغادر السفينة ALcudia Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهي  Mariona Star، Belagos Express  وعمان. 

وشهد ميناء نويبع تداول 800 طن بضائع و89 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين وهى سينا وآيلة. 
 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2106 راكب.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة شرطة موانئ بورسعيد الدائرة الجمركية لامتياز موانئ دبي اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحم موانئ البحر الأحمر

مواد متعلقة

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم على الوجهين البحري والقبلي

النقل تحذر أصحاب السيارات من استخدام حارة الأتوبيس الترددي على الدائري

تعرف على طرق الحصول على تذكرة المترو من ماكينة التذاكر الإلكترونية

وصول شحنة عجول حية من جيبوتي، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

قطارات بورسعيد الأعلى تأخيرا اليوم في خطوط السكك الحديدية

الحبس والحرمان، عقوبة استخدام الطلبة اشتراك المترو بعد انتهاء العام الدراسي

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و635 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

وزير النقل يتابع انتظام حركة القطارات و95 دقيقة أعلى معدلات التأخير على خط بورسعيد

الأكثر قراءة

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

تتخطى النصف مليار جنيه، مكافات مالية ضخمة للأهلي رغم وداع مونديال الأندية

بينهم 3 عرب، 11 فريقا يودعون كأس العالم للأندية 2025

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

مشاهد للدمار الكبير في بئر السبع بعد الهجوم الصاروخي الإيراني (فيديو)

غضب ميسي بعد انتهاء مباراة إنتر ميامي وبالميراس (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
أين أخفت إيران اليورانيوم المخصب؟! (صور)