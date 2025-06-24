عودة 700 من عمالة الحج، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 532 شاحنة و324 سيارة.

وصول 700 راكب من عمالة خدمة الحجاج لميناء سفاجا

شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 201 شاحنة و291 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 331 شاحنة و33 سيارة.

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



استقبل ميناء سفاجا العبارة عمان وعلى متنها 700 راكب من عمالة خدمة الحجاج قادمة من ينبع حيث تم تقديم كافة التسهيلات لخدمة الركاب وسرعة إنهاء الإجراءات والسفينة Belagos Express بينما تغادر السفينة ALcudia Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهي Mariona Star، Belagos Express وعمان.

وشهد ميناء نويبع تداول 800 طن بضائع و89 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين وهى سينا وآيلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2106 راكب.



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