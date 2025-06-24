النيابة توجه 4 اتهامات لسيدة دهست أسرة بالتجمع الخامس

وجهت نيابة القاهرة الجديدة إلى سيدة متهمة بدهس أسرة في حي النرجس بالتجمع الخامس، والذي أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 4 من أفراد أسرتها خلال تنزههم عدة اتهامات.

وهذه الاتهامات هي: القيادة برعونة والإهمال وعدم مراعاة لوائح المرور والقتل الخطأ وتعريض حياة المواطنين للخطر

قرارات النيابة في حادث دهس أسرة في حي النرجس بالتجمع الخامس

وأصدرت النيابة العامة عدة قرارات عاجلة، تضمنت: تشريح جثة السيدة المتوفاة لبيان السبب الدقيق للوفاة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وعرض المتهمة على الطب الشرعي لتحليل مدى تعاطيها مواد مخدرة أو مسكرة وقت الحادث، والتحفظ على كاميرات المراقبة ومقطع فيديو يوثق الحادث، لفحص الملابسات بدقة، وتكليف المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وظروف حدوثها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يُفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بخمسة أشخاص في حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس.

وتبين من التحريات أن سيدة فقدت السيطرة على سيارتها الخاصة، ودهست أسرة كاملة أثناء سيرهم في نزهة، مما أدى إلى وفاة سيدة في الحال، وإصابة 4 آخرين من الأسرة بجروح متفرقة، نُقلوا على الفور إلى المستشفى.

وتم التحفظ على المتهمة، وجاري استكمال التحقيقات بإشراف النيابة العامة.

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