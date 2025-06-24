الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة توجه 4 اتهامات لسيدة دهست أسرة بالتجمع الخامس

حادث الشروق، فيتو
حادث الشروق، فيتو

وجهت نيابة القاهرة الجديدة إلى سيدة متهمة بدهس أسرة في حي النرجس بالتجمع الخامس، والذي أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 4 من أفراد أسرتها خلال تنزههم عدة اتهامات. 

وهذه الاتهامات هي: القيادة برعونة والإهمال وعدم مراعاة لوائح المرور والقتل الخطأ وتعريض حياة المواطنين للخطر

قرارات النيابة في حادث دهس أسرة في حي النرجس بالتجمع الخامس 

وأصدرت  النيابة العامة عدة قرارات عاجلة، تضمنت: تشريح جثة السيدة المتوفاة لبيان السبب الدقيق للوفاة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وعرض المتهمة على الطب الشرعي لتحليل مدى تعاطيها مواد مخدرة أو مسكرة وقت الحادث، والتحفظ على كاميرات المراقبة ومقطع فيديو يوثق الحادث، لفحص الملابسات بدقة، وتكليف المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وظروف حدوثها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يُفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بخمسة أشخاص في حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس.

وتبين من التحريات أن سيدة فقدت السيطرة على سيارتها الخاصة، ودهست أسرة كاملة أثناء سيرهم في نزهة، مما أدى إلى وفاة سيدة في الحال، وإصابة 4 آخرين من الأسرة بجروح متفرقة، نُقلوا على الفور إلى المستشفى.

وتم التحفظ على المتهمة، وجاري استكمال التحقيقات بإشراف النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة القاهرة الجديدة التجمع الخامس حي النرجس دهس اسرة في حي النرجس النيابة العامة

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: رئيس اتحاد رياضي يواجه اتهامات خطيرة بالاتجار في الممنوعات.. الأرقام الحقيقية لعقد زيزو بالأهلي.. حادث سير خطير لمدرب الوداد

انقلبت سيارته، حادث سير خطير لمدرب الوداد في أمريكا

تطور جديد في حادث مقتل الطفلة لوجي علي يد جارتها بالجيزة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

تتخطى النصف مليار جنيه، مكافات مالية ضخمة للأهلي رغم وداع مونديال الأندية

بينهم 3 عرب، 11 فريقا يودعون كأس العالم للأندية 2025

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

مشاهد للدمار الكبير في بئر السبع بعد الهجوم الصاروخي الإيراني (فيديو)

غضب ميسي بعد انتهاء مباراة إنتر ميامي وبالميراس (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
أين أخفت إيران اليورانيوم المخصب؟! (صور)