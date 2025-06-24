التداعيات الاقتصادية لإعلان وقف الحرب بين إسرائيل وإيران.. تراجع أسعار الذهب والنفط.. والبورصات الخليجية تحقق مكاسب كبيرة

شهدت أسعار الذهب والنفط تراجعا كبيرا فى الأسواق العالمية والبورصات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دخول اتفاقية وقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي وإيران حيز التنفيذ.

واستجابت أسعار الذهب والنفط بصورة سريعة للقرار الأمريكي وأدت إلى وصول أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها فى البورصة العالمية، كما انخفضت أسعار النفط بعد فترة من الصعود ومخاوف إغلاق مضيق هرمز وتأثر أسعار النقل والشحن.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وتراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين تقريبًا اليوم الثلاثاء بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ الساعة الرابعة فجر اليوم، مما قلص الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 3349.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 3364.20 دولار.

مؤشرات البورصات الخليجية اليوم تحقق مكاسب قوية تصل الى 2%

استهلت المؤشرات الخليجية جلسة التداول اليوم الثلاثاء على مكاسب قوية بنحو 2%، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وارتفع مؤشر سوق دبي بـ 2.11% مسجلا 5525.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنحو 1.36% مسجلا 9923.73 نقطة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر العام 2.05% بـ 8218.84 نقطة، وصعد مؤشر الكويت الأول 2.16% مسجلا 8883.98 نقطة، فيما سجل المؤشر الرئيسي 7173.88 نقطة بنسبة ارتفاع 1.39%.

وفي قطر، ارتفع المؤشر بحلول الساعة 9:45 بتوقيت الرياض بنحو 2.18% مسجلا 10558.26 نقطة.

تراجع اسعار النفط الى ادنى مستوياتها

وشهدت أسعار النفط تراجعًا حادًا إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع اليوم الثلاثاء، بعد أن اعلان وقف الحرب مما هدّأ المخاوف من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة الرئيسية للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار أو 2.9 % إلى 69.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من 4% ولامست أدنى مستوى لها منذ 11 يونيو.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.03 دولار أو 3.0 % إلى 66.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 6% إلى أدنى مستوى له منذ 9 يونيو في وقت سابق من الجلسة.

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