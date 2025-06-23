عميد قصر العيني: مشروع زراعة الأعضاء مسار طبي وإنساني كبير

أكد الدكتور حسام صلاح عميد طب قصر العيني، إن مشروع زراعة الأعضاء ليس مجرد مشروع قومي، بل هو مسار طبي وإنساني كبير.

وأوضح أن مستشفى قصر العيني، باعتباره أحد أكبر الصروح الطبية في مصر والمنطقة، يمتلك جميع المقومات اللازمة لقيادة هذا التوجه، حيث يستقبل أكثر من 2 مليون مريض سنويًّا، ويضم أكثر من 6490 أستاذًا وطبيبًا وخبيرًا من أصحاب المهارات الطبية الرفيعة.

وأشار عميد طب قصر العيني إلى أن نجاح هذا المشروع يتطلب نشر ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع المصري، وضرورة وجود حراك دائم ونشاطات متواصلة لتأكيد أهمية هذا الموضوع وتيسير الطريق أمام الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات والتشريعات اللازمة، مؤكدًا أن توعية المجتمع هي البذرة الأساسية التي تساعد الدولة في تحويل هذا المسار إلى واقع فعلي.

عميد قصر العيني: الدولة في حاجة لبرنامج جيد لزراعة الأعضاء من غير الأحياء

وأكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن مستشفيات قصر العيني دخلت مجال زراعة الأعضاء منذ أكثر من 20 عامًا، في زراعات الكبد والكلى، لافتًا إلى أن قصر العيني في انتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون نقل الأعضاء من غير الأحياء للعمل في هذا المجال بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون نقل الأعضاء.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا داخل الكلية لزراعة الأعضاء، لتكون كلية طب قصر العيني ومستشفياتها مستعدة، لأن ذلك سيقلل من انتشار الكثير من الأمراض من أهمها أمراض الكلى.

ولفت إلى أن اللجنة تعمل على إعداد برامج التدريب الخاصة بزراعة الأعضاء، وتتأكد من جاهزية المستشفيات لتلك الجراحات لحين صدور القرار التنفيذي بالسماح بزراعة الأعضاء من غير الأحياء، لحل أزمة طبية كلنا نلمسها ونراها.

وأكد صلاح أن الدولة في حاجة إلى برنامج جيد لزراعة الأعضاء من غير الأحياء، لما له من أثر كبير في القضاء على كثير من الأمراض، من أهمها أمراض الكلى، وتخفيف العبء الذي تتحمله الدولة في جلسات الغسيل الكلوي.

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