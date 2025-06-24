عراقجي: القرار النهائي بشأن وقف العمليات العسكرية سيتخذ لاحقا وعلى إسرائيل وقف عدوانها قبل الرابعة صباحا

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق على وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مشددًا على أن "إسرائيل هي من بدأت الحرب على إيران، وليس العكس".



وقال عراقجي، في تصريح صحفي فجر اليوم، إن "إيران أوضحت مرارًا أن العدوان جاء من جانب النظام الإسرائيلي، وأن رد طهران جاء في إطار الدفاع المشروع عن النفس"، نافيًا التوصل إلى أي تفاهمات حول وقف العمليات العسكرية حتى هذه اللحظة.

وأضاف: "في حال أوقف النظام الإسرائيلي عدوانه غير القانوني على الشعب الإيراني قبل الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت طهران، فإننا لا ننوي مواصلة ردنا العسكري بعد هذا الموعد"، موضحًا أن القرار النهائي بشأن وقف العمليات العسكرية سيتخذ لاحقًا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.



وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، إنه "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران".

وأوضح ترامب أن إيران ستلتزم وقف النار "بعد نحو ست ساعات من الآن"، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة من ذلك.



ووفق ترامب فإن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "يبدأ رسميًّا الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت جرينتش".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلًا: "منعنا حربًا كانت ستمتد سنوات".



وشدد على أن "الحرب بين إيران وإسرائيل كانت ستؤدي إلى دمار المنطقة لو استمرت. أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما للقدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يومًا".

واختتم ترامب منشوره قائلًا: "بارك الله إسرائيل وإيران والشرق الأوسط".

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