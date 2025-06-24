رغم مباراة الأهلي وبورتو، إنفانتينو يتابع مباراة إنتر ميامي وبالميراس بكأس العالم للأندية (صور)

كأس العالم للاندية، حرص جيانو إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا، على حضور مباراة إنتر ميامي أمام بالميراس التي تقام على ملعب هارد روك في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.

وتقام في نفس الوقت لقاء الاهلي أمام بورتو البرتغالي.

تشكيل إنتر ميامي أمام بالميراس

تشكيل بالميراس أمام إنتر ميامي

موعد مباراة إنتر ميامي وبالميراس

ومن المقرر إقامة مباراة إنتر ميامي وبالميراس في الرابعة فجر الثلاثاء 24 يونيو 2025 بتوقيت القاهرة، على ملعب هارد روك في ميامي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات MBC مصر التي تمتلك حقوق بث مباريات المجموعة الأولى في البطولة.

وتعرض المباراة مجانًا على قناة إم بي سي أكشن.

كما توفر منصة DAZN العالمية البث الحصري لجميع مباريات البطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويتواجد فريقا إنتر ميامي وبالميراس في المجموعة الأولى برفقة الأهلي وبورتو البرتغالي.

ترتيب مجموعة انتر ميامي

ويحتل بالميراس صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي صاحب المركز الثاني.

بينما يحتل الأهلي المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية برصيد نقطة خلف بورتو صاحب المركز الثالث بنقطة أيضًا.

اهمية مباراة إنتر ميامي وبالميراس للأهلي



وأصبح مصير الأهلى ومعه بورتو متوقفًا على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس فى المقام الأول حيث يحتاج المارد الأحمر لتجاوز إنتر ميامي في الترتيب ليحصد بطاقة التأهل الثانية، حيث لن يتمكن من تجاوز بالميراس لتفوق الأخير عليه فى المواجهات المباشرة.



وينبغي على الأهلي الفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل فى الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، أما تعثره سواء بالتعادل أو الخسارة فيعني خروجه مبكرًا.



ويحتاج الأهلي لخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس فى الجولة الأخيرة بفارق هدفين أو أكثر، ليضمن التأهل إلى ثمن النهائي.



جدير بالذكر أنه حال تساوي النقاط يتم الاحتكام أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة في المباريات بين الفرق المجموعة.

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