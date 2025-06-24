خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
تلاوات القرآن المجود الثلاثاء
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتى الدخان /الجاثية 30ق.
19:15( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة الأنبياء 45ق.
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة مريم 42ق.
02:46(قبل الفجر) للشيخ أحمد الرزيقى وما تيسر من سورتى نوح / الجن 30ق.
تلاوات المصحف المرتل ليوم الثلاثاء
الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتي - الأنفال - أول التوبة ومدة التلاوة / ٢٩ ق.
الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورة - التوبة ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورة - يونس ومدة التلاوة / ۲۹ ق.
الساعة / ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورتي - يونس - أول- هود ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ۱۱:۱۸ / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورة - هود ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ١١:٥٠ / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتي - هود - أول يوسف ومدة التلاوة / ٢٩ ق.
الساعة / ١٣:٣٧ / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتي - يوسف - أول الرعد ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ١٥:٠٤ / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتي - الرعد - إبراهيم ومدة التلاوة / ۳۱ ق.
الساعة / ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سور - إبراهيم - الحجر - النحل ومدة التلاوة / ۲۹ ق.
الساعة / ٠٢:١٤ / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورة - النحل ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ٠٤:٥٠ تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتي - النحل الإسراء ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ٠٥:٢٣ / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتي - الإسراء - الكهف ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية الدوري في الساعة ٢٠:٢٥.
والتلاوة من سورة الأعراف من آية ٤٠ إلى آية ۱۰۰ تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة ٢٨ق.
ثم فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١:٣٨.
- والتلاوة من سورة يونس من الآية ٦٧ حتى الاية ۱۱ هود تسبقها تقدمة للشيخ / محمود برائق ومدة التلاوة ۲۱ ق.
أما الختمة المرتلة
فتذاع في الساعة ٠١:٤٥ تلاوة للقارئ / محمود صديق المنشاوي من الآية ٧٤ من سورة النساء وحتى الآية
١١٥ من النساء / ٢٦ ق
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