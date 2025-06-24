الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر للطيران تعلن عودة استئناف الرحلات تدريجيا إلى دول الخليج بعد فتح المجال الجوي

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
ads

أعلنت شركة مصر للطيران أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وسلطة الطيران المدني.

وأكدت مصر للطيران أنه حرصًا على سلامة العملاء، تؤكد الشركة أنها تتخذ أعلى معايير وإجراءات السلامة في جميع مراحل التشغيل، التزامًا منها بأمن وسلامة الرحلات الجوية.

ومع بدء إعادة فتح عدد من المجالات الجوية تدريجيًّا، تعلن مصر للطيران بدء استئناف تشغيل الرحلات الجوية  التي تأثرت مؤقتًا خلال الفترة الماضية، وذلك وفقًا للجدول المعدّل الذي يتم تحديثه بشكل مستمر.

وناشدت الشركة  عملاء  مصر للطيران ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.
على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر:
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 
أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر للطيران الرحلات الجوية الطيران المدني المجال الجوي خدمة اتصالات مصرللطيران سلطة الطيران المدني سلطة الطيران شركة مصر للطيران عملاء مصر للطيران فتح المجال الجوي

مواد متعلقة

إرشادات مهمة خلال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

الطيران: المجال الجوي المصري يعمل بشكل طبيعي ورفع درجة الاستعداد بمطار القاهرة

إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى مدن الخليج

جامعة عين شمس تستقبل وفدا رفيع المستوى من هونج كونج لتعزيز التعاون المشترك

جامعة عين شمس تستقبل وفدًا من مكتبة إينوك برات الأمريكية لبحث سبل التعاون

عاشور: الجامعات الأهلية مسار أساسي في تطوير التعليم العالي

جدول رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج اليوم

مصر للطيران تسير 14 رحلة جوية لإعادة حجاج بيت الله الحرام غدا

الأكثر قراءة

مصر للطيران تعلن عودة استئناف الرحلات تدريجيا إلى دول الخليج بعد فتح المجال الجوي

ترامب: تم الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران

الأهلي يستعد لإعلان ضم صفقة محلية دفاعية خلال أيام

مجلس الأمن القومي الإيراني يوجه رسالة إلى ‎قطر

بعد استهداف إيران قاعدة العديد، عدد القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط وخريطة انتشارها

عراقجي يحذر الولايات المتحدة: "جاهزون للرد مجددا"

أتلتيكو مدريد يفوز على بوتافوجو ويودع كأس العالم للأندية بفارق الأهداف

كفاراتسخيليا يدخل تاريخ كأس العالم للأندية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بتحسن الحالة المعيشية

من خواطر الشعراوي، تحدي الله للذين أشركوا به في الدنيا (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
ترامب: إيران ستبدأ وقف إطلاق النار رسميا وبعد 12 ساعة ستبدأ إسرائيل في وقف هجماتها