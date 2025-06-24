مصر للطيران تعلن عودة استئناف الرحلات تدريجيا إلى دول الخليج بعد فتح المجال الجوي

أعلنت شركة مصر للطيران أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وسلطة الطيران المدني.

وأكدت مصر للطيران أنه حرصًا على سلامة العملاء، تؤكد الشركة أنها تتخذ أعلى معايير وإجراءات السلامة في جميع مراحل التشغيل، التزامًا منها بأمن وسلامة الرحلات الجوية.

ومع بدء إعادة فتح عدد من المجالات الجوية تدريجيًّا، تعلن مصر للطيران بدء استئناف تشغيل الرحلات الجوية التي تأثرت مؤقتًا خلال الفترة الماضية، وذلك وفقًا للجدول المعدّل الذي يتم تحديثه بشكل مستمر.

وناشدت الشركة عملاء مصر للطيران ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر:

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران.

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