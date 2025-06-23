الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تربح 41 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها  بختام  تعاملات اليوم، الإثنين، وربح رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.233 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

 

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 31418 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 39171 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 14110 نقطة.

 

 

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 9294 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 12663 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3281 نقطة.

 

 

تعاملات بداية الأسبوع 

 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات أمس  الأحد أولى جلسات الأسبوع،  وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.192 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 31055 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 38596 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 13942 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 9101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 12404 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3220 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس الماضي، “آخر جلسات الأسبوع”، وخسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 30248 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 37524 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13579 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 8858 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 12079 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3160 نقطة.
 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة الشريعة الإسلامية المؤشر الرئيسي للبورصة المؤشر الرئيسى ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي

مواد متعلقة

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

أخبار الاقتصاد اليوم: طريقة استخدام خدمة آبل باي.. ارتفاع كبير في سعر الدولار وتراجع الذهب.. والبورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم: نجيب ساويرس يوجه نصيحة للراغبين في الاستثمار.. البورصة تخسر 8 مليارات جنيه.. ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والدواجن وانخفاض البط

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

60 دقيقة بورصة، ارتفاع جماعي لمؤشرات EGX بتداولات اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يكشف موعد استحقاق ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار.. ارتفاع معظم مؤشرات البورصة واستقرار رأس المال السوقي.. وانخفاض أسعار الخضراوات والأسماك بسوق العبور

أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع أسعار الدواجن والسمن البلدي، البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم، MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

رسالة حاسمة من السيسي لرئيس وزراء اليونان عن دير سانت كاترين

انفراد.. الأرقام الحقيقية لعقد زيزو في الأهلي.. وجهات رقابية تطلب توضيحا

خبير موارد مائية يكشف حقيقة تورط أمريكا في دعم وتمويل سد النهضة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ

انهيار عقار في شبرا مصر وسيارات الإطفاء والإسعاف تهرع إلى المكان

الصور الأولي لانهيار عقار شبرا مصر، مسنود بعروق خشب وفيه ناس

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر القصدير بالأسواق العالمية اليوم الإثنين 23-6-2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين

ارتفاع العويس والبلدي والفص، أسعار المانجو اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

نووي إيران.. بدأته أمريكا مع الشاه وأعلنت تدميره في "ضربة منتصف الليل".. 45 عامًا من الأزمات وتكلفة تجاوزت 500 مليار دولار (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى كانت الهجرة النبوية، وما هو عدد أيامها؟

في ذكرى الهجرة النبوية، حصار شعب أبي طالب (مكانه ومدته)

تفسير حلم نزول الدم في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية