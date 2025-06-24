تراجع كبير في أسعار سيارات جاك

تراجعت أسعار سيارات جاك، موديلات 2025 في السوق المحلي خلال الشهر الجاري وفي ظل الحروب بين إسرائيل وإيران وروسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في العالم، لكن الحكومة المصرية كانت تسعى بالنهوض بالصناعة والتجميع المحلي مما جعلنا تجني ثماره في تخفيض الأسعار.

أسعار سيارات جاك بعد تراجع

وأوضح الوكيل المحلي للعلامة التجارية لجاك، تراجع أسعار جاك JS4 موديل 2025، وبلغ سعر السيارة نحو 998 ألف جنيه في السوق المحلية خلال يونيو الجاري، بعد تراجع أسعارها بقيمة مالية تصل نحو 172 ألف جنيه.



مواصفات سيارات جاك في السوق المصري

حصلت سيارات جاك JS4 على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 147 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز CVT.

مواصفات ووسائل الأمن والسلامة في سيارات جاك

6 وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية

وفرامل مانعة للانغلاق

وتوزيع إلكتروني للفرامل

ونظام الثبات الإلكتروني

ومساعد فرامل هيدروليكي بجانب أنظمة المساعدة عند المرتفعات

وعدد 4 حساسات خلفية

وكاميرا خلفية

وتحذير صوتي عند تخطي السرعات المحددة

ونظام حساسات ضغط الإطارات

وإنذار أحزمة الأمان الخلفية

مفتاح ذكي لإدارة المحرك وفتح السيارة

ونظام مثبت السرعات

وفرامل انتظار كهربائية

خاصية طي المقاعد الخلفية

ومسند يد أمامي/ خلفي مركزي

وفتحة سقف كهرباء

حامل أمتعة علوى

وزجاج خلفي ملون

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