تفاصيل الإجتماع التحضيري لتنفيذ المهرجان الرياضي الشبابي في الدقهلية

عقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الإجتماع التحضيري لتنفيذ المهرجان الرياضي الشبابي،" احتفالًا باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الاستثمار في الوقاية"، بمركز التنمية الشبابية بالمنصورة غدًا، والذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان ووزارتا التضامن الاجتماعي، ووزارة التعليم العالي والاتحاد العام لمراكز شباب مصر واتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، بالتزامن مع وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الادارية الجديدة.

حضر الاجتماع التحضيري، الدكتورة منى عثمان وكيل شباب الدقهلية، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور محمد رمضان مدير الإدارة العامة للرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتورة إيمان جاد معاون وكيل الوزارة للرياضة، والدكتور علي حامد منسق مشروع الإدمان بالمديرية، وعصام سليم مسئول صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وحسن يوسف مدير الاتحاد العام لمراكز شباب مصر فرع الدقهلية، وأحمد بسيوني مسئول شباب يدير شباب " YLY ".

تفاصيل الإجتماع التحضيري لتنفيذ المهرجان الرياضي الشبابي

تناولت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال الإجتماع التحضيري لتنفيذ المهرجان الرياضي الشبابي، التنسيق مع الجهات المشاركة (الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ـ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ـ شباب يدير شباب YLY)، وتوزيع الأدوار من حيث التنظيم لخروج الفاعلية بالشكل اللائق، وتوفير شاشة أو بروجكتور وكاميرا للتصوير وذلك للمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس أثناء تدشين الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لفعاليات المهرجان الرياضي الشبابي بالعاصمة الادارية الجديدة.

التزام الجهات المشاركة في فعاليات المهرجان الرياضي الشبابي بالادوار المحددة

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، خلال الإجتماع التحضيري، على التزام الجهات المشاركة في فعاليات المهرجان الرياضي الشبابي بالادوار المحددة، حتى يخرج اليوم والفعالية بالصورة التي تليق بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وفى نفس الوقت تحدث الاستفادة للشباب المشارك في الفعالية من خلال الفعاليات الرياضية المنفذة، وكذلك الندوة التثقيفية الخاصة بالتوعية بمخاطر الإدمان ومكافحة المخدرات، بالإضافة إلى الاصطفاف أثناء تدشين الفعالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس،فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تنفيذ المهرجان الرياضي الشبابي

تأتي فعاليات الإجتماع التحضيري لتنفيذ المهرجان الرياضي الشبابي، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة.

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