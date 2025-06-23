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أخبار مصر

طقس الغد، عودة الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الارصاد الجوية من  شبورة صباحية قد تكون كثيفة، من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية،على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناة، ووسط سيناء والقاهرة الكبرى.

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الثلاثاء 24-6-2025

الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من إحساسنا بحرارة الطقس

 نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

 

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا ويسود  طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس  حار إلى  شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 39

درجة الحرارة المحسوسة:

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 37

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة 
 

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