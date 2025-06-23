عميد هندسة القاهرة يكشف تفاصيل سقوط درون أمام باب الجامعة

أثار حادث سقوط “درون” أحد مشاريع تخرج طلاب برنامج هندسة الطيران أمام باب جامعة القاهرة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقا على الأمر قال الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، عميد هندسة القاهرة: إن طلاب البكالوريوس في برنامج هندسة الطيران والفضاء، كانوا يقومون باختبار الطائرات الخاصة بمشروع التخرج، في ملاعب الجامعة طبقا للتصاريح الخاصة بهم.

سقوط درون أمام الباب الرئيسي لجامعة القاهرة

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ فيتو: إن إحدى مجموعات الطلاب تعطل جهاز التحكم الخاص بطائرتهم وخرجت عن السيطرة، وتحطمت أمام بوابة الجامعة من جهة باب كلية التجارة.

يذكر أن طائرة درون صغيرة سقطت اليوم أمام الباب الرئيسي لجامعة القاهرة، وتبين أن الطائرة جزء من مشروع تخرج لثلاثة طلاب بكلية الهندسة.

وكشف عميد هندسة القاهرة، مكونات الطائرة وقال إنها من الفوم والبلاستيك، وأكد أنها لم تمثل أي خطورة، ولم يكن هناك اي خسائر او إصابات، لافتا إلى أنه من المتبع إجراء مثل هذه الاختبارات سنويا بعد الحصول على التصاريح اللازمة في ملاعب الجامعة.

وأفادت مصادر انه تم التحفظ على الطائرة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والفنية.

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