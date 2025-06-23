الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كيفية استخراج الكارت الموحد وطرق تفعيله

الكارت الموحد
الكارت الموحد

يعد الكارت الموحد خطوة استراتيجية ضمن خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل ودمج الخدمات الحكومية في بطاقة ذكية واحدة.

 

ويجمع الكارت الموحد  بين خدمات التموين، والتأمين الصحي، والمعاشات، وخدمات البريد والدفع الإلكتروني، مما يسهل على المواطنين التعامل مع الجهات الحكومية من خلال أداة واحدة.

 

 بدء التطبيق في بورسعيد

وكانت محافظة بورسعيد المحافظة الأولى في تجربة تطبيق الكارت الموحد، حيث تم توزيع أكثر من 42 ألف بطاقة للمواطنين المستحقين، بالتعاون مع وزارة التموين وهيئة البريد.

 

وتأتي هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتطبيق "محافظة رقمية" تقدم خدماتها بدون ورق أو إجراءات معقدة.

 

خطوات استخراج الكارت

وتمر  عملية استخراج الكارت الموحد  بعدة خطوات بسيطة:

"أولًا، يقوم المواطن بفتح حساب في مكاتب البريد المصري. ثم يتم تسجيل البيانات الشخصية باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، على أن يكون مسجلًا باسم المواطن. بعد ذلك، يخضع المتقدم لبصمة ذكية لتأكيد الهوية وربطها بالبطاقة."

 

ويتلقى المواطن  رسالة نصية تتضمن موعد ومكان استلام الكارت خلال أيام من إتمام التسجيل.

 

وتفعل البطاقةعند أول استخدام في ماكينة صرف التموين:

"بمجرد إدخال البطاقة واستخدام الرقم السري، يتم تفعيل الخدمة التموينية. كما تُستخدم البطاقة نفسها في صرف الخبز، والمعاش، وحتى خدمات التأمين الصحي."

 

ويحل  الكارت الموحد  محل البطاقة التموينية القديمة، لكن الأخيرة تبقى فعالة لفترة انتقالية.

 

وأوضحت وزارة الاتصالات، أن المواطن يمكنه الإبلاغ عن فقدان أو تلف الكارت عبر الخط الساخن (15999)، كما يمكنه طلب بدل فاقد من خلال موقع "مصر الرقمية" أو البريد المصري مقابل رسوم رمزية تبلغ 300 جنيه.

 مزايا الكارت الموحد

 يهدف الكارت الموحد إلى تسهيل الحصول على الدعم الحكومي.

ربط الخدمات بالهوية والبصمة الذكية لمنع التلاعب.

تمكين المواطن من استخدام البطاقة للسحب والإيداع والتحويل والدفع الإلكتروني.

دعم جهود الشمول المالي وربط المواطن بالحسابات البنكية والبريدية.

التوسّع في المحافظات

وتعمل  الحكومة  على تعميم المشروع في باقي المحافظات خلال العام الحالي، مع التركيز على المحافظات الحدودية والصعيد أولًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهاتف المحمول التحول الرقمي الشامل الجهات الحكومية الكارت الموحد تطبيق الكارت الموحد محافظة بورسعيد مزايا الكارت الموحد

مواد متعلقة

وزير التموين يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية

وزير التموين يكشف موعد التحول إلى الدعم النقدي

الأكثر قراءة

بعد استهداف إيران قاعدة العديد، عدد القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط وخريطة انتشارها

مأساة في التجمع الخامس، تفاصيل دهس سيدة لأسرة كاملة أثناء تنزههم بحي النرجس

مش أول حادثة تعملها، مفاجأة في التحريات الأولية بواقعة دهس سيدة لأسرة بالتجمع الخامس

أول تعليق من ترامب على ضرب قاعدة العديد في قطر

ظهر على وجهه الرعب، إيران تعدم الجاسوس الثالث "أمين مهدوي‌" لقيادته مجموعة إلكترونية لصالح الموساد

شاهد، لحظة انهيار عقار شبرا مصر

مجلس الأمن القومي الإيراني يوجه رسالة إلى ‎قطر

انفراد، رئيس اتحاد رياضي يواجه اتهامات خطيرة بالاتجار في الممنوعات.. و"الشباب والرياضة" تحقق

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025

المزيد

انفوجراف

أم أنهت حياة أطفالها الثلاثة.. ماذا حدث في جريمة الحي الراقي؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بتحسن الحالة المعيشية

من خواطر الشعراوي، تحدي الله للذين أشركوا به في الدنيا (فيديو)

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالفقر والمرض

المزيد
الجريدة الرسمية