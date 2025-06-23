كيفية استخراج الكارت الموحد وطرق تفعيله

يعد الكارت الموحد خطوة استراتيجية ضمن خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل ودمج الخدمات الحكومية في بطاقة ذكية واحدة.

ويجمع الكارت الموحد بين خدمات التموين، والتأمين الصحي، والمعاشات، وخدمات البريد والدفع الإلكتروني، مما يسهل على المواطنين التعامل مع الجهات الحكومية من خلال أداة واحدة.

بدء التطبيق في بورسعيد

وكانت محافظة بورسعيد المحافظة الأولى في تجربة تطبيق الكارت الموحد، حيث تم توزيع أكثر من 42 ألف بطاقة للمواطنين المستحقين، بالتعاون مع وزارة التموين وهيئة البريد.

وتأتي هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتطبيق "محافظة رقمية" تقدم خدماتها بدون ورق أو إجراءات معقدة.

خطوات استخراج الكارت

وتمر عملية استخراج الكارت الموحد بعدة خطوات بسيطة:

"أولًا، يقوم المواطن بفتح حساب في مكاتب البريد المصري. ثم يتم تسجيل البيانات الشخصية باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، على أن يكون مسجلًا باسم المواطن. بعد ذلك، يخضع المتقدم لبصمة ذكية لتأكيد الهوية وربطها بالبطاقة."

ويتلقى المواطن رسالة نصية تتضمن موعد ومكان استلام الكارت خلال أيام من إتمام التسجيل.

وتفعل البطاقةعند أول استخدام في ماكينة صرف التموين:

"بمجرد إدخال البطاقة واستخدام الرقم السري، يتم تفعيل الخدمة التموينية. كما تُستخدم البطاقة نفسها في صرف الخبز، والمعاش، وحتى خدمات التأمين الصحي."

ويحل الكارت الموحد محل البطاقة التموينية القديمة، لكن الأخيرة تبقى فعالة لفترة انتقالية.

وأوضحت وزارة الاتصالات، أن المواطن يمكنه الإبلاغ عن فقدان أو تلف الكارت عبر الخط الساخن (15999)، كما يمكنه طلب بدل فاقد من خلال موقع "مصر الرقمية" أو البريد المصري مقابل رسوم رمزية تبلغ 300 جنيه.

مزايا الكارت الموحد

يهدف الكارت الموحد إلى تسهيل الحصول على الدعم الحكومي.

ربط الخدمات بالهوية والبصمة الذكية لمنع التلاعب.

تمكين المواطن من استخدام البطاقة للسحب والإيداع والتحويل والدفع الإلكتروني.

دعم جهود الشمول المالي وربط المواطن بالحسابات البنكية والبريدية.

التوسّع في المحافظات

وتعمل الحكومة على تعميم المشروع في باقي المحافظات خلال العام الحالي، مع التركيز على المحافظات الحدودية والصعيد أولًا.

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