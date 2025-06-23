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أخبار مصر

تعرف على طرق الحصول على تذكرة المترو من ماكينة التذاكر الإلكترونية

تذاكر المترو فيتو
تذاكر المترو فيتو

نشرت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تقريرا عن طرق حجز التذاكر من خلال الماكينة الإلكترونية للحجز، وذلك للتيسر على الركاب. 

 

وجاء نص ما نشرته الشركة كما يلي: 

 

دلوقتي تقدر تنجز مشاويرك بسرعة وسهولة مع ماكينات بيع التذاكر اللي هتلاقيها في كل محطات الخط الأخضر الثالث!

 

الماكينات دي متاحة دايمًا، وممكن تستخدم فيها عملات معدنية أو ورقية بكل سهولة.

 

وبتقدملك خدمات كتير زي:

 

شراء جميع أنواع التذاكر

 

شراء وشحن كارت المحفظة

 

شراء تذاكر باستخدام الرصيد المتبقي في كارت المحفظة

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الشركة المشغلة للخط الثالث الشركة المشغلة للخط الثالث ل طرق حجز التذاكر ديف للنقل كايرو

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