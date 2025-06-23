تعرف على طرق الحصول على تذكرة المترو من ماكينة التذاكر الإلكترونية

نشرت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تقريرا عن طرق حجز التذاكر من خلال الماكينة الإلكترونية للحجز، وذلك للتيسر على الركاب.

وجاء نص ما نشرته الشركة كما يلي:

دلوقتي تقدر تنجز مشاويرك بسرعة وسهولة مع ماكينات بيع التذاكر اللي هتلاقيها في كل محطات الخط الأخضر الثالث!

الماكينات دي متاحة دايمًا، وممكن تستخدم فيها عملات معدنية أو ورقية بكل سهولة.

وبتقدملك خدمات كتير زي:

شراء جميع أنواع التذاكر

شراء وشحن كارت المحفظة

شراء تذاكر باستخدام الرصيد المتبقي في كارت المحفظة

آر إي تي بي ديف للنقل كايرو تتمنى لكم رحلة آمنة وممتعة.

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