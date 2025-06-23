بإجمالي 8 ملايين و300 ألف جنيه، صرف مستحقات ورثة للعاملين بالنيابات والمحاكم

قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن مجلس الإدارة لصندوق العاملين بالهيئات القضائية قد وافق علي صرف دفعة جديدة من مستحقات ورثة العاملين من مختلف المحاكم والنيابات، علي أن تبدء عملية الصرف اعتبارا من الخميس المقبل 26 يونيو 2025.

وتابع عبدالباقي إنه يستحق عملية الصرف الخاصة بورثة الأعضاء حوالي 240 وريثا لإجمالي 56 عضوا بمبلغ 8 ملايين و300 الف جنيه، حيث جري الانتهاء من كل الحالات المستحقة للصرف.

خروج الموظف على المعاش

وشدد علي اهمية تسريع وتيرة الصرف للحالات خاصة وان المبلغ المقدم للاعضاء يكون بمثابة حماية أجراء حماية اجتماعية في ظل ارتفاع اعباء المعيشة بعد خروج الموظف علي المعاش، وهو ما دفعنا الي زيادة ميزة الصرف لتصبح شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك محسوبة على أساسي 2015، وتعظيم تلك الميزة حتى يتناسب المبلغ المستحق للعضو مع معدلات التضخم، فالهدف الأساسي من عمل الصندوق.

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