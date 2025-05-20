الثلاثاء 20 مايو 2025
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ثقافة وفنون

تكريم رئيس دار الأوبرا من النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام

تكريم رئيس دار الأوبرا
تكريم رئيس دار الأوبرا من النقابة العامة للصحافة والطباعه

تسلم الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية "درع التميز" من السيد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، باعتباره نموذجًا مشرفًا لرؤساء الهيئات وتقديرًا لإسهاماته فى إثراء المشهد الثقافى المصرى، وعرفانًا بجهوده البارزة التى يبذلها فى الارتقاء بالمنظومة الفنية والإدارية بالأوبرا، وتحقيق الاستقرار والانضباط  فى ظل مجتمع صحى يسوده الود والإنسانية والعمل الجاد، وسعيه الدؤوب نحو تفعيل دورها الثقافي كمنارة تنويرية، تحت مظلة وزارة الثقافة تحتضن الإبداع وتدعم الهوية الفنية المصرية، وتُعلى من شأن القيم الجمالية والفكرية في المجتمع.

تكريم رئيس دار الأوبرا من النقابة العامة للصحافة والطباعه والإعلام

حضر التكريم الساده صموئيل شنودة رئيس نقابة العاملين بدار الأوبرا، أيمن نادى وغادة شوقى نائبا الرئيس، طارق مراد الأمين العام، أنور عرينى ومحمد مجاهد أعضاء النقابة

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