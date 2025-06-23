ماذا حقق الأهلي مع الأندية البرتغالية قبل مواجهة بورتو بمونديال الأندية

يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مواجهة صعبة وحاسمة فجر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأهلي يدخل مباراته أمام بورتو البرتغالي وهو في وضعية غير جيدة بالمجموعة الثالثة بمونديال الأندية، حيث يملك في رصيده نقطة واحدة من مباراتين، بعدما تعادل سلبيا في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي، ثم تلقى خسارة صادمة أمام بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية.

مباراة لا تقبل القسمة على اثنين

مباراة الأهلي أمام بورتو البرتغالي، لا تقبل القسمة على إثنين، وإذا كان المارد الأحمر يرغب في التمسك بالفرصة الوحيدة المتاحة أمامه للصعود للدور ثمن النهائي بمونديال الأندية، فلا بديل أمامه عن تحقيق الفوز على الفريق البرتغالي، حتى يرفع رصيده إلى 4 نقاط، في إنتظار نتيجة مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي في نفس التوقيت، لتحديد الفريقين المتأهلين لدور الـ16عن المجموعة الأولى.

أما في حال فوز الأهلي على بورتو بأي نتيجة، وانتهاء مباراة بالميراس البرازيلي أمام إنتر ميامي بالتعادل، فهنا سيرفع كل منهما رصيده إلى 5 نقاط، ويتأهلا معا للدور ثمن النهائي، فيما سيودع الأهلي وبورتو مونديال الأندية من الدور الأول.

بورتو البرتغالي، فيتو

تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية البرتغال

الأهلي لم يخض أي مواجهات سابقة أمام بورتو البرتغالي، إلا أن تاريخ لقاءات النادي الأهلي مع الأندية البرتغالية اقتصرت فقط على مواجهتين أمام بنفيكا، الذي يعد كبير الأندية البرتغالية.. جاءت نتائجها كالتالي:

اللقاء الأول: يونيو 1963، حيث استضاف الأهلي نادي بنفيكا البرتغالي بطل أوروبا في آخر عامين وقتها على ملعب استاد القاهرة، حقق الأهلي فوزًا تاريخيًا بنتيجة 3-2، حيث سجل الأهداف كل من بدوي عبد الفتاح (هدفين) وطه إسماعيل (هدف واحد)، بينما سجل لبنفيكا أسطورته إيزيبيو وجوزيه أجواش.

اللقاء الثاني: يوليو 2007، وجاءت المواجهة ضمن احتفالات الأهلي بمرور مائة عام على تأسيسه، وانتهت المباراة بفوز الأهلي 2-1، حيث سجل شادي محمد هدفًا من ركلة جزاء، بينما أضاف أسامة حسني الهدف الثاني، في حين سجل هدف بنفيكا الوحيد اللاعب جواو باولو.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو

وتقام مباراة الأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء، وفي نفس التوقيت يلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

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