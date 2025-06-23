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خارج الحدود

جيش الاحتلال يحذر سكان طهران: ابتعدوا فورًا عن المنشآت العسكرية

الحرب الإسرائيلية
الحرب الإسرائيلية الإيرانية، فيتو

أفادت وكالة رويترز بأن الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرًا رسميًا لسكان طهران بضرورة إخلاء منازلهم القريبة من المواقع الحساسة.

ابتعدوا عن المنشآت العسكرية والأمنية

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه:"على سكان طهران الابتعاد عن مصانع إنتاج الأسلحة والمقار العسكرية والأمنية التابعة للنظام"، مشيرًا إلى أنها قد تكون أهدافًا محتملة لضربات قادمة.

إسرائيل تعلن الاستمرار في ضرب منطقة طهران

وأكد جيش الاحتلال: سنواصل مهاجمة أهداف عسكرية في منطقة عاصمة إيران طهران خلال الأيام المقبلة

تصعيد غير مسبوق وتحذير من موجة ضربات

هذا التحذير يُعدّ مؤشرًا على احتمالية تصعيد عسكري كبير قد يشمل استهداف مواقع استراتيجية داخل العاصمة الإيرانية، ما يزيد من المخاوف الدولية من توسع رقعة المواجهة.

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