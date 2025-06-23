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ثقافة وفنون

تزامنا مع ذكرى رحيله الثلاثين، "عاطف الطيب" على الوثائقية قريبًا

عاطف الطيب
عاطف الطيب

بالتزامن مع الذكرى الثلاثين هذا العام لرحيله، أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "عاطف الطيب"، وعرضه على شاشة "الوثائقية" قريبًا.

 

فيلم عاطف الطيب

ويوثق الفيلم رحلة المخرج عاطف الطيب، بوصفه أحد رواد السينما الواقعية في مصر، مسلطًا الضوء على مرحلة تكوينه الأولى وسط أسرته البسيطة، وهي الفترة التي أسهمت مبكرًا في صياغة شخصيته وكثير من أفكاره. 

 

مسيرة عاطف الطيب 

ويتتبع الفيلم أهم المحطات في حياة عاطف الطيب، بدايةً من دراسته والتحاقه بالمعهد العالي للسينما في ستينيات القرن الماضي، مرورًا بمرحلة عمله في السينما التسجيلية، وتوثيقه مشاهد القتال على الجبهة في أثناء حرب أكتوبر 1973، ومساعدته اثنين من كبار المخرجين، هما: يوسف شاهين، وشادي عبد السلام، وصولًا إلى مرحلة أعماله الروائية التي بدأت مع فيلم "الغيرة القاتلة"، عام 1982، الذي قدَّم بعده عددًا من الأفلام التي لا تسقط من الذاكرة، مثل "سواق الأتوبيس"، و"الهروب"، و"البريء"، و"ليلة ساخنة"، و"جبر الخواطر"؛ آخر أفلامه الذي رحل قبل أن يراه على شاشة السينما، وهي الأعمال التي مثلت إضافة للسينما المصرية والعربية، وجعلته واحدًا من أهم المخرجين المصريين.

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قطاع الإنتاج الوثائقي المتحدة للخدمات الأعلامية فيلم عاطف الطيب مسيرة عاطف الطيب

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