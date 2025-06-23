السيارات الصينية والأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر

شهد سوق السيارات حالة من النمو في المبيعات والتراخيص خلال عامي 2025/2024، وذلك خلال توتر المنطقة من حروب وأزمات اقتصادية، لكن السوق المصري يسعي لتجاوز الأزمات بالاتجاه نحو التجميع المحلي، وتيسير عمليات الاستيراد، وساهم ذلك في تحسين المبيعات وفقًا لتقارير الإميك ومجمعة التأمين الإجباري علي السيارات.

و حصلت تلك السيارات التي تحسنت مبيعاتها خلال فترة 2025/2024 علي جوائز الأفضل، حيث حصلت سيارات هيونداى علي نسبة مبيعات بلغت 21.043 الف سيارة عام 2024/حتى إبريل من 2025 لتكون العلامة الأهم فى مصر، والأكثر ترخيصا فى قطاعات المرور، ثم حصلت علامة شيري على جائزة أفضل شركة مبيعا تصنيع محلى لعلامة صينية فى مصر، حيث حققت مبيعات بلغت 19.058 سيارة، كما حصلت مرسيدس –بنز على جائزة أفضل سيارات أوروبية مبيعًا فى مصر حيث حققت مرسيدس – بنز مبيعات وصلت 10.137 سيارة

ام جى تحصل على جائزة أفضل علامة في مبيعات السيارات الصينية

كما حصلت سيارات ام جى على جائزة أفضل علامة في مبيعات السيارات الصينية CBU فى مصر حيث حققت مبيعات 15.780 سيارة فى 2024/2025 وفى قطاع السيارات حققت نيسان صنى لقب افضل سيارة مبيعا فى مصر CKD كما حققت كيا سبورتاج افضل سيارة SUV مستوردة من الخارجCBU على الجائزة كأفضل سيارة فى حين تربعت تويوتا كورولا على لقب افضل سيدان CBU فى مصر وجائت هيونداى اكسنت RB على قمة السيارات السيدان الاقتصادية المتوسطة وفى قطاع النقل تربعت شيفورلية على القمة بمجموع مبيعات بلغ 10.418 سيارة من مختلف الطرازات وفى الكهرباء احتلت فولكس فاجن القمة بمجموع 1.564 سيارة



وذهبت جائزة أفضل سيارة اقتصادية فى محركات 1300 سي سي الى السيارة بروتون ساجا المجمعة محليا كما حصلت بايك إحدى العلامات الصينية على جائزة الافضل فى النمو للمبيعات خلال 2024/2025 حيث حققت انجاز كبير جدا فى ارتفاع نمو المبيعات

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