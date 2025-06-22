تعرف على أسعار ومواصفات سيارة أحمد سعد المحطمة كاديلاك اسكاليد

تصدر المطرب أحمد سعد، مؤشرات البحث جوجل وذلك عقب حادثة السير التي تعرض لها على الطرق السريعة بصحبة زوجته وأولاده، مما أثار تساؤل الكثير عن نوع السيارة الجديدة التي اقتناها أحمد بعد عودتها من الحج.

وأكد أحمد سعد في أحد التصريحات التلفزيونية أنه كان يجري اختبارات القيادة لسيارته الأمريكية الجديدة كاديلاك اسكاليد، موديل 2025 المعروف بأنه تأتي بنظام الطلب الخاص عبر شركات الاستيراد، وكان يرغب في نشر الفرحة داخل عائلته بتجربة السيارة الجديدة لكن الحظ لم يحالفه وتعرض لحادث سير، دون إصابته وأسرته ومر الأمر بسلام.

سعر سيارة أحمد سعد الأمريكية

ويصل متوسط سعر سيارة أحمد سعد كاديلاك اسكاليد نحو 396 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 20 مليون جنيه مصري، قابلة للزيادة او الطرح وفقًا لاختيارات الأنظمة الفارهه المجهزة للسيارة وغيرها من التزامات

مواصفات سيارة أحمد سعد كاديلاك مًوديل 2025



وتعتبر سيارة كاديلاك الأمريكية موديل 2025 مجهزة بمحرك V8 سعة 6200 سي سي بقوة 420 حصان، وتستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 6.8 ثانية.يبلغ طول كاديلاك اسكاليد 5.382 ملم، وعرضها 2.007 ملم وارتفاعها 1.948 ملم وقاعدة عجلات بطول 1.887 ملم، ووزنها فارغة ثلاثة أطنان، ومساحة التخزين تصل إلى 3.426 لترًا مكعبًا، وتقف على إطارات رياضية بقياسات 22 و24 بوصة.

وتتسع كاديلاك اسكاليد إلى 7 ركاب وبها مقاعد مزودة بأنظمة تبريد وتسخين ومساج، وسقف بانورامي بتحكم كهربائي، وشاشة OLED منحنية قياس 38 بوصة بلوحة القيادة؛ فضلًا عن نظام AKG Studio Reference الصوتي المكون من 36 سماعة، وثلاجة مشروبات.كاديلاك اسكاليد مزودة بنظام § الذكي والذي يتميز بوسائل السلامة ومساعدة السائق

حيث يقدم نظام الفرملة الطارئة ونظام التنبيه والمساعدة على الركن ونظام مراقبة المركبات، وخدمات OnStar لإطلاق الأوامر عن بعد وتلقي المساعدة في أي وقت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.