الإثنين 23 يونيو 2025
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خارج الحدود

مسؤول إيراني رفيع لـCNN: الحرب قد تمتد لعامين وواشنطن ستدفع الثمن

حرب إيران ضد إسرائيل
حرب إيران ضد إسرائيل وأمريكا، فيتو

صرّح مسؤول إيراني رفيع المستوى لشبكة "CNN" بأن الحرب في المنطقة قد تستمر لمدة عامين، مؤكدًا أن طهران جاهزة لكافة السيناريوهات مهما طالت المواجهة.

 

مطالبة بدفع واشنطن ثمن الحرب
 

وأضاف المسؤول الإيراني:"نريد أن تدفع واشنطن ثمن الحرب بشكل مباشر، بدلًا من الوقوف خلف إسرائيل دون أن تتحمل أي تكلفة"، في إشارة إلى تحميل الولايات المتحدة مسؤولية التصعيد الحالي.

 

معنويات مرتفعة ودعم شعبي واسع
 

وأكد أن المعنويات في الداخل الإيراني مرتفعة للغاية، مشيرًا إلى أن مستوى المطالبات الشعبية من العائلات الإيرانية بضرب إسرائيل "غير مسبوق"، وهو ما يعكس، حسب قوله، التفافًا شعبيًا حول قرار المواجهة.

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CNN طهران إسرائيل ضرب إسرائيل إيران واشنطن

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