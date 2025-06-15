الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس عامين لوالد طالب اعتدى على تلميذ بالبدرشين

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

قضت محكمة جنح البدرشين بمعاقبة والد التلميذ المتهم بالاعتداء على زميله أمام مدرسة بالبدرشين باستخدام آلة حادة،  وإصابته بجرح قطعي في الوجه،  بالحبس عامين غيابيا.

البداية كانت عندما تعرض أحد الطلاب بالصف الثاني الإعدادي مقيم بمنطقة البدرشين بالجيزة، للاعتداء من قبل زميله ووالده أمام المدرسة مما تسبب له في جرح قطعي بالوجه قطره 27 غرزة بمنطقة الوجه، وإصابات متفرقة بالجسد.

 

وكشف الضحية في أقواله أمام جهات التحقيق أن المتهم ووالده اعتديا عليه بسبب رفضه السماح للمتهم بالغش منه داخل لجنة الامتحان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح البدرشين البدرشين جنح البدرشين البدرشين بالجيزة

مواد متعلقة

أسماء المصابين في حريق مصنع بالبدرشين

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ يحسم جدل صورة زيزو: لا تصطادوا في الماء العكر

اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم جلوس

الجيش الإيراني يوجه رسالة عاجلة للإسرائيليين بعد الموجة الصاروخية الأخيرة

بالإسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

عقوبة مالية على تريزيجيه بسبب ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي

بايرن يقسو على أوكلاند سيتي 10-0 في كأس العالم للأندية ويوجه إنذارا لمنافسيه (صور)

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.5 %

فرحة وزينة ومأدبة كبرى، أهالي قرية ناصر منسي بالشرقية يحتفلون بـ"حنة" نجم الزمالك (صور)

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 15 يونيو 2025 (آخر تحديث)

كم يبلغ سعر طن الأرز اليوم بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ارتفاع سعر خام القصدير ليسجل 32 ألفا للطن

المزيد

انفوجراف

مجلس النواب يرفض العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الله يغفر جميع الذنوب مهما عظمت بشرط وحيد

هل الضحك يبطل الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح

أسماء مسجد السجدة بالمدينة المنورة وقصته وفضله

المزيد
الجريدة الرسمية