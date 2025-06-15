الحبس عامين لوالد طالب اعتدى على تلميذ بالبدرشين

قضت محكمة جنح البدرشين بمعاقبة والد التلميذ المتهم بالاعتداء على زميله أمام مدرسة بالبدرشين باستخدام آلة حادة، وإصابته بجرح قطعي في الوجه، بالحبس عامين غيابيا.

البداية كانت عندما تعرض أحد الطلاب بالصف الثاني الإعدادي مقيم بمنطقة البدرشين بالجيزة، للاعتداء من قبل زميله ووالده أمام المدرسة مما تسبب له في جرح قطعي بالوجه قطره 27 غرزة بمنطقة الوجه، وإصابات متفرقة بالجسد.

وكشف الضحية في أقواله أمام جهات التحقيق أن المتهم ووالده اعتديا عليه بسبب رفضه السماح للمتهم بالغش منه داخل لجنة الامتحان.

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