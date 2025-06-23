تبدأ من 46 جنيهًا، أسعار المانجو اليوم في المحال التجارية

أسعار المانجو اليوم في المحال التجارية، سجلت أسعار المانجو في أسواق الفاكهة والمحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ تباينًا ملحوظًا، وخاصة في أصناف المانجو الأكثر إقبالًا وتفضيلًا من المواطنين، التي منها الزبدية والصديقة والبلدي والعويسي.

أسعار المانجو في المحال التجارية

أسعار المانجو اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، إضافة إلى سعر المانجو البلدي في أسواق التجزئة لبيع الفاكهة، في السطور الآتية:

أسعار المانجو في المحال التجارية

أسعار المانجو البلدي في أسواق التجزئة

البداية مع أسعار المانجو البلدي في أسواق التجزئة؛ وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار المانجو في المحال التجارية

المانجو البلدي تصل لـ 60 جنيهًا في أسواق التجزئة

إذ بلغ متوسط سعر كيلو مانجو بلدي نحو 41.8 جنيه وفقًا للبوابة الحكومية، لتتراوح أسعار كيلو المانجو بلدي بين 20 و60 جنيهًا.

أسعار المانجو في المحال التجارية

سعر المانجو في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

فيما يخص أسعار المانجو في المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ فجاءت كالأتي:

تراوح سعر مانجو صديقة من 46 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو مانجو زبدية من 46 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المانجو عويسي نحو 73 جنيهًا.

أسعار المانجو في المحال التجارية

سعر كيلو المانجو في المحال التجارية

بلغ سعر المانجو مبروكة نحو 72 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر مانجو جوليك نحو 50 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر المانجو تومي نحو 84 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر كيلو المانجو كيت نحو 68 جنيهًا.

أسعار المانجو في المحال التجارية

أسعار المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة

يشار إلى أن أسعار المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة؛ سجلت انخفاضًا ملحوظًا، إذ جاءت أسعار المانجو لبعض الأصناف في سوق الجملة كالأتي:

تراوحت أسعار المانجو عويس من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو تراوحت أسعار المانجو هندي من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 25 إلى 35 جنيهًا. تراوح سعر المانجو زبدية بين 20 و35 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و40 جنيهًا.

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