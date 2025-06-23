فيتو تكشف في عددها الجديد.. الحكومة الانتهازية

تكشف فيتو في عددها الجديد عن استغلال الحكومة للتوترات الأخيرة في تمرير موازنة 2025، حيث أكد نواب أن الحكومة تعتمد على اقتصاد ريعى وأرقامها خادعة.

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