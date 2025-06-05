رضوى الشربيني تعود بشكل جديد على DMC

تعود الإعلامية رضوى الشربيني ببرنامجها "هي وبس"، قريبًا على قناة dmc، بشكل جديد ومحتوى وفقرات محدثة تواكب تطلعات المشاهدين والمرأة المصرية والعربية.

وطرحت منصات قناة dmc، برومو قصير للبرنامج الجديد، بتعليق: هي بكامل أنوثتها وقوتها.. رضوى الشربيني راجعة بشكل جديد وكلام من القلب".

برنامج هي وبس

برنامج "هي وبس" يسلط الضوء على قضايا المرأة المعاصرة، حيث يناقش موضوعات متنوعة تهم النساء من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية ويتناول العديد من القضايا مثل تطوير الذات، العلاقات العاطفية، الزواج، الطلاق، الجمال، الموضة، والأزياء، إلى جانب قصص نسائية ملهمة تعزز من تمكين المرأة ودعمها في المجتمع.

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