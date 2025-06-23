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مواعيد عرض مسلسل شتي يا بيروت على قناة MBC4

ابطال شتي يا بيروت،
ابطال شتي يا بيروت، فيتو

بدأت قناة MBC4 أمس الأحد عرض الحلقة الأولى من مسلسل شتي يا بيروت بعدما سبق أن تم عرضه عبر منصة شاهد الرقمية في عام 2021.

ويبحث الجمهور عن كل تفاصيل مسلسل شتي يا بيروت خاصة مواعيد عرضه.

مواعيد عرض مسلسل شتي يا بيروت على قناة MBC4

وتعرض حلقات مسلسل شتي يا بيروت من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مسلسل شتي يا بيروت 

وأبطال مسلسل شتي يا بيروت هم عابد فهد، رامز الأسود، إلسا زغيب، إيهاب شعبان، فادي أبي سمرا، عبدو شاهين، زينة مكي، لين غرة، جيري غزل.

وتدور أحداث مسلسل شتي يا بيروت حول قصة حب تقلب حياة أصحابها رأسا على عقب، فبعد زواج السوري المقيم في بيروت عبد الله، الذي يجسد شخصيته عابد فهد، من اللبنانية أماني، والتي تجسد شخصيتها الفنانة إلسا زغيب، يبدًا صراعا كبيرا بين العائلتين.

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